Akshay Kumar aborde le bruit autour de son retour en tant que l’un des principaux visages d’une marque de tabac ; dénonce les fausses nouvelles

Les fans ont été surpris de voir Akshay Kumar dans un nouveau TVC pour une marque de tabac mettant également en vedette Shah Rukh Khan et Ajay Devgn. Les trois superstars ont reçu une immense critique lorsque la première publicité mettant en vedette le trio est sortie. Akshay Kumar a été critiqué à gauche, à droite et au centre car il est connu pour être une icône du fitness. Dans ses interviews, il parle toujours d’un mode de vie sain. Les gens pensaient qu’une personnalité publique, avec son message, n’aurait pas dû faire cette publicité. Il s’est ensuite excusé pour la même chose et a déclaré qu’il ne bénéficierait pas de la somme qu’il avait gagnée grâce à la publicité. Il l’a donné à titre caritatif. Hier, le nouveau TVC de Vimal Zubaan Kesari était sorti. Akshay Kumar y était également présent. Cela a amené les internautes à se demander s’il était revenu sur sa parole.

Akshay Kumar clarifie la situation sur la publicité de Zuban Kesari

Akshay Kumar a maintenant précisé que même cette publicité a été tournée en 2021. Il a déclaré qu’il avait mis fin à son association et qu’il n’en profitait pas. Il a posté ceci sur X (anciennement Twitter). Regarde….

« De retour » en tant qu’ambassadeur ? Voici quelques faits vérifiés pour vous Bollywood Hungama, si par hasard vous êtes intéressé par autre chose que les fausses nouvelles. Ces publicités ont été tournées le 13 octobre 2021. Je n’ai plus rien à voir avec la marque depuis que j’ai annoncé publiquement son arrêt. Akshay Kumar (@akshaykumar) 9 octobre 2023

Eh bien, on dirait qu’il a dissipé les rumeurs à ce sujet. Les fans sont très mécontents de la raison pour laquelle il a été présenté à nouveau sur le même sujet. Jetez un oeil à quelques-unes des réactions ici…

Mais en tant que personne responsable, vous auriez pu restituer chaque centime que vous avez gagné et demander à la marque de ne pas diffuser vos publicités. Même si cela n’était pas légalement possible, vous auriez dû donner chaque centime à un hôpital spécialisé dans le cancer et lancer une campagne pour réduire la dépendance chez les jeunes. Dhaval Rajyaguru (@dhavalrajyaguru) 9 octobre 2023

Renvoyez leur argent et ils cesseront de vous montrer dans leur annonce. C’est simple Dr Nimo Yadav (@niiravmodi) 9 octobre 2023

frapper sur le pied avant. ? pic.twitter.com/7kXaNaBLuE Arnav Choukla. (@Akshay_Brigade) 9 octobre 2023

Akshay Kumar est vu dans le film Mission Raniganj qui est désormais projeté dans les salles de cinéma. Il joue le rôle de Jaswant Singh Gill dans le film. Il a également un grand film Bade Miyan Chote Miyan prévu pour 2024.