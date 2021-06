Akshay Kumar abat un rapport sur la réduction des frais de Rs 30 crore pour ‘Bell Bottom’

Akshay Kumar a appelé un « faux » rapport sur lui qui suggérait que l’acteur avait réduit ses honoraires de 30 crores de roupies pour « Bell Bottom ». Le rapport indiquait que le producteur Vashu Bhagnani avait demandé à Akshay de réduire ses honoraires et l’acteur s’y était obligé. L’acteur a consulté sa page Twitter et a démenti la nouvelle rapportée par Bollywood Hungama. Akshay a tweeté : « Qu’est-ce que ça fait de se réveiller avec FAKE Scoops ! »

Pendant ce temps, le portail de divertissement a cité une source déclarant: « ‘Bell Bottom’ devait sortir en avril, cependant, en raison de la deuxième vague de pandémie de COVID-19, la sortie a été reportée. Le retard n’a pas été pris en compte et a également entraîné dans un pic dans le budget de ‘Bell Bottom’. Étant principalement un film qui s’adresse aux villes de niveau un et deux, Vashu Bhagnani voulait garder le budget sous contrôle et, par conséquent, il a demandé à son homme principal, Akshay de réduire son jeu d’acteur frais de Rs 30 crores, mis à part l’augmentation du budget, il y a aussi beaucoup d’incertitudes quant à la sortie. S’il sort en salles, il est évident que le film ne gagnerait pas ce qu’il aurait dans un scénario normal. «

Qu’est-ce que ça fait de se réveiller avec FAKE Scoops ! https://t.co/jxn1cXT6as – Akshay Kumar (@akshaykumar) 14 juin 2021

La source a ajouté: « Akshay connaît le scénario sur le terrain et ne veut pas mettre beaucoup de fardeau sur le film. Il a gracieusement accepté de réduire ses honoraires d’acteur de 30 crores de Rs. Cependant, le problème ici est, si le le film gagne d’énormes revenus, il sera remboursé de la remise accordée pour le moment.Néanmoins, si le film ne surperforme pas au box-office, ses honoraires seraient de l’ordre de Rs 85 à 90 crores, tel qu’il se présente actuellement. «

« Bell Bottom » est réalisé par Ranjit M Tewari et met également en vedette Vaani Kapoor, Lara Dutta Bhupathi et Huma Qureshi dans des rôles clés.