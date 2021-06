Akshay Kumar a-t-il vraiment vaincu The Undertaker dans ‘Khiladiyo Ka Khiladi’ ? | Nouvelles des gens

New Delhi: Le film d’action emblématique de la star de Bollywood Akshay Kumar ‘Khiladiyo Ka Khiladi’ a terminé ses 25 ans le 14 juin. Un jour avant la journée spéciale, l’acteur avait célébré les 25 ans du film en se rendant sur Twitter et en partageant un mème amusant lié à combat que l’acteur a eu avec « The Undertaker » dans le film des années 90.

Le mème disait: « Levez la main si vous avez vaincu The Undertaker » qui mettait en vedette Akshay Kumar avec les célèbres lutteurs de la WWE Brock Lesnar, Triple H et Roman Reigns.

Il a écrit dans le tweet : « Une note hilarante pour marquer les 25 ans de la sortie de #KhiladiyonKaKhiladi demain ! Un fait amusant cependant : c’est le lutteur Brian Lee qui a joué The Undertaker dans le film. »

Découvrez ce tweet qui a laissé les internautes divisés:

Une note hilarante pour marquer les 25 ans de la sortie de #KhiladiyonKaKhiladi demain!

Un fait amusant cependant: c’est le lutteur Brian Lee qui a joué The Undertaker dans le film pic.twitter.com/w7J5z3QGBQ – Akshay Kumar (@akshaykumar) 13 juin 2021

Les internautes ont trouvé son tweet hilarant et il s’est propagé comme une traînée de poudre peu de temps après sa publication. Pour les inconnus, dans le film, Akshay a eu une séquence de combat contre The Undertaker qu’il a fini par gagner. Cependant, l’acteur de 53 ans a précisé plus tard qu’il ne s’était jamais battu contre The Undertaker, ajoutant que le personnage de Phenom dans le film était joué par le lutteur professionnel Brian Lee.

Vous serez heureux de savoir que le plaisir ne s’arrête pas là ! L’icône de la WWE The Undertaker a répondu au message d’Akshay et lui a demandé en plaisantant s’il serait prêt à rivaliser avec lui dans un vrai match.

Il a écrit : « Ha ! Dis-moi quand tu seras prêt pour une VRAIE revanche ». À cela, l’acteur de ‘Kesari’ a répondu avec insolence en disant: « Laissez-moi vérifier mon assurance et revenez, mon frère! » avec des emojis souriants et lunettes de soleil à la fin.

Découvrez leurs plaisanteries sur les réseaux sociaux:

Notamment, l’Undertaker était l’une des plus grandes attractions de la WWE au milieu des années 90 lorsque ‘Khiladiyon Ka Khiladi’ est sorti. Le film a attiré l’attention des fans de catch du sous-continent indien en raison de l’apparition de « The Undertaker » et du verrouillage des cornes avec Kumar.

Le film de 1996, avec Rekha, Akshay Kumar, Raveena Tandon et le célèbre lutteur Brian Lee dans le rôle de « The Undertaker », était le 6ème film le plus rentable de l’année. C’était le quatrième volet de la série Khiladi.

Côté travail, Akshay apparaîtra ensuite dans « Ram Setu » d’Abhishek Sharma aux côtés de Jacqueline Fernandez et Nushrratt Bharuccha. Il sera également vu dans ‘Housefull 5’, ‘Atrangi Re’, ‘Bell Bottom’ et ‘Sooryavanshi’.