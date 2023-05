Akshay Kumar a-t-il vérifié avec Salman Khan avant de décider de l’Aïd 2024 pour Bade Miyan Chote Miyan ?

L’un des grands films du premier semestre 2024 est Bade Miyan Chote Miyan. Akshay Kumar et Tiger Shroff font équipe avec le créateur Ali Abbas Zafar pour offrir un spectacle plein d’action au public. Ils ont fait l’annonce le 5 mai 2023. Nous savons que Eid est synonyme d’un film de Salman Khan. Il y a des rumeurs selon lesquelles il discute d’un film masala à gros budget avec Karan Johar. C’était censé être un film sur l’Aïd. Bien qu’il ait confirmé que les pourparlers étaient en cours, les dates de l’Aïd semblent claires jusqu’à présent.

Compte tenu du budget de Bade Miyan Chote Miyan, il est important qu’ils passent un week-end propre. Des sources ont déclaré à Bollywood Hungama qu’Ali Abbas Zafar avait appelé Salman Khan avant d’annoncer la date de sortie de son film. Il voulait être doublement sûr avant de prendre la décision. La source a déclaré que Salman Khan avait un immense respect pour Akshay Kumar et se sentait un véritable ami. Il a dit qu’il était heureux de savoir que le film d’Ali arrivait à l’Aïd, et qu’il ne faisait pas de film pour cette période en ce moment. La source aurait déclaré : « Il veut que ses deux amis, Ali et Akshay, divertissent le public avec leur animateur pendant l’Aïd 2024 ».

SALMAN KHAN ET L’AÏD VONT DE MÊME MAIN

En fait, Salman Khan pourrait même promouvoir le film. Il semble qu’il serait heureux de voir ses amis réussir le jour de l’Aïd. En 2022, Ajay Devgn a publié la piste 34 sur Eid. Il semble qu’Ajay Devgn ait également eu un mot avec Salman Khan avant de décider de la date. Le film a été un succès critique mais a vu des chiffres modérés au box-office. En 2013, Rohit Shetty a fait de même pour Shah Rukh Khan et Chennai Express de Deepika Padukone. Cette année, Salman Khan a sorti Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan le jour de l’Aïd. Le film était une adaptation de Veeram d’Ajith Kumar.

Salman Khan a discuté de grands projets. Il y a Prem Ki Shaadi avec Sooraj Barjatya. Ensuite, il a Tiger Vs Pathaan. Il semble qu’il veuille bientôt commencer à travailler sur le film car son corps est en pleine forme. Salman Khan et Shah Rukh Khan sont désormais au programme de Tiger 3. Le tournage se déroule sur l’île de Madh. Le film est réalisé par Maneesh Sharma. Katrina Kaif et Emraan Hashmi sont également là.