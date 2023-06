Akshay Kumar à Shilpa Shetty : les célébrités de Bollywood qui pratiquent régulièrement le yoga pour rester en forme

Au milieu de la pandémie, l’importance du yoga n’a fait qu’augmenter en raison de ses avantages prouvés dans la gestion du stress, des problèmes cardiaques et d’autres problèmes de santé. L’ancienne discipline indienne, consistant en des exercices physiques, mentaux et spirituels, est considérée comme une alternative efficace et plus simple. à la forme traditionnelle d’entraînement physique intense. Au milieu de la pandémie, l’importance du yoga n’a fait qu’augmenter en raison de ses avantages prouvés dans la gestion du stress, des problèmes cardiaques et d’autres problèmes de santé. Les célébrités indiennes incluent également ce régime dans leur programme d’exercices global. Akshay Kumar à Shilpa Shetty, plusieurs célébrités pratiquent le yoga pour une vie plus saine.