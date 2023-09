Akshay Kumar a sauté la fête du succès de Gadar 2 pour cette raison : rapport

La fête du succès de Gadar 2 a réuni des personnalités telles que Shah Rukh Khan, Aamir Khan, Salman Khan, Ajay Devgn, Karan Johar, Anupam Kher et d’autres.

La suite pleine d’action de Sunny Deol, Gadar 2, a été un énorme succès au box-office car le film est devenu seulement le troisième film hindi à gagner Rs 500 crore en Inde après Pathaan de Shah Rukh Khan et la version doublée en hindi de Baahubali 2 de SS Rajamouli : La conclusion.

L’équipe Gadar 2 a organisé plusieurs soirées à succès à Mumbai. Le plus grand d’entre eux a eu lieu le samedi 3 septembre, auquel ont participé presque tous les acteurs de l’industrie cinématographique hindi. Cependant, une superstar manquait à l’occasion et il s’agissait d’Akshay Kumar.

Alors que diverses rumeurs circulaient selon lesquelles Akshay Kumar aurait évité le succès de Gadar 2 parce que le film était en conflit avec son propre OMG 2, sorti le même jour que Sunny Deol-starrer et a également collecté plus de Rs 100 crore en Inde. Mais la réalité semble être loin de ces rapports.

Une source aurait déclaré à IndiaToday.in : « Akshay a été occupé à tourner pour Sky Force à Lucknow. Bien qu’il ait raté la fête, Kumar a envoyé ses chaleureuses salutations à Sunny lors d’un appel téléphonique. » Sky Force est réalisé par Abhishek Kapoor et Sandeep Kelwani, et met également en vedette Nimrat Kaur et Sara Ali Khan, selon les rapports puisqu’aucune annonce officielle concernant le film n’a encore été faite.

En parlant de la fête à succès de Gadar 2, plusieurs célébrités, dont Shah Rukh Khan, Aamir Khan, Salman Khan, Ajay Devgn, Kajol, Sidharth Malhotra, Kiara Advani, Varun Dhawan, Arjun Kapoor, Shahid Kapoor, Sara Ali Khan, Kartik Aaryan, Anupam Kher, Jackie Shroff, Anil Kapoor, Abbas-Mustan, Karan Johar, Zoya Akhtar, Aditya Roy Kapur, Ananya Panday, Vicky Kaushal, Boney Kapoor, Sanjay Dutt, Dharmendra, Johnny Lever et d’autres ont assisté à la fête.

