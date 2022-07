Akshay Kumar à Salman Khan ; ces 5 acteurs de Bollywood sont les plus gros contribuables [Watch Video]

La superstar Akshay Kumar fait les manchettes ces jours-ci pour son prochain film Raksha Bandhan. La diva de Bollywood Bhumi Pednekar sera également vue à ses côtés dans le film. Laissez-nous vous dire, roi de la comédie, Akshay Kumar est l’un des acteurs les mieux payés de l’industrie. Selon un récent rapport des médias, l’acteur a été honoré par le département de l’impôt sur le revenu en tant que “contribuable le plus élevé” en Inde. Akshay tourne actuellement pour son prochain film au Royaume-Uni. Le certificat d’honneur a donc été reçu par son équipe en son nom. Outre Akshay Kumar, certaines autres stars de Bollywood sont également les plus gros contribuables. D’Akshay Kumar à Amitabh Bachchan, ces stars de Bollywood figurent sur la liste des plus gros contribuables. Voir la vidéo.

Écrit par Devisha Keshri