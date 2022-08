Akshay Kumar a eu 2 flops en 2022; Raksha Bandhan pourra-t-il battre Laal Singh Chaddha d’Aamir Khan ?

Films de flop d’Akshay Kumar en 2022: Akshay Kumar est l’un des acteurs les mieux payés de l’industrie et est bien connu pour son sens de l’humour. L’acteur est occupé ces jours-ci à promouvoir son prochain film Raksha Bandhan, qui devrait sortir en salles le 11 août 2022. Eh bien, cette année, les films d’Akshay n’ont pas pu générer suffisamment de bénéfices au box-office. De Bachchan Pandey à Samrat Prithviraj, ces films ont été réalisés avec un gros budget mais ne pouvaient malheureusement pas rapporter beaucoup et se sont révélés moyens à flops. Laissez-nous vous dire que Rakha Bandhan et Laal Singh Chaddha vont sortir à la même date. Voyons quel film régnera au box-office. Aujourd’hui dans cette vidéo, nous allons vous parler des films flop d’Akshay Kumar de 2022. Regardez la vidéo pour en savoir plus.