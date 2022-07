Akshay Kumar a été malmené pour avoir annoncé un autre biopic; les internautes disent “Itni jaldi toh Maggie bhi nahi banti, s’il vous plaît, donnez-nous une pause”

Le premier aperçu du film biographique Jaswant Singh d’Akshay Kumar est sorti en ligne et il semble qu’il n’ait pas réussi à impressionner les internautes. Internet critique fortement les acteurs pour avoir fait des films à la suite et lui a demandé de leur accorder une pause. Akshay Kumar sera présenté dans un autre biopic. Partageant le premier regard, l’expert en commerce Taran Adarsh ​​a écrit que le titre du film n’était pas encore finalisé. Alors que les utilisateurs prétendent que c’est un autre flop. Un utilisateur est devenu extrêmement méchant et a écrit : ” Un autre a dit : “Itni jaldi à maggie bhi nahi banti jitni jaldi dans le film saab ki aa jaati hai (Même préparer Maggie prend plus de temps que les films d’Akshay Kumar qui sortent en salles). juste ennuyé de te voir 4 fois en un an. Donnez-nous juste une pause pour nous détendre après avoir vu votre performance idiote à Prithviraj.”

Jetez un œil à la façon dont l’acteur de Raksha Bandhan reçoit des critiques en ligne pour son premier regard sur le biopic de Jaswant Singh Gill.

Un autre flop va toucher le sol de la boîte d’Akshay Kumar. Maintenant, il se concentre sur le fait de ne gagner que des films ou d’agir. Bonne chance ? Shaan Mehandi (@mehandi_shaan) 8 juillet 2022

Si un film est bon, il attirera votre attention dans les 5 minutes. J’ai regardé Samrat Prithviraj sur Amazon Prime pendant 15 minutes et c’était une perte de temps. Vallabh Kargathra (@Kargathra_V) 8 juillet 2022

Akashy jaldi film krne k chakkar dévouement principal travail acharné ekdam nazar nhi ​​aata .. Nakli dadhi beaucoup … ekdam bakwaas lgta hai Isko seul film de comédie et d’action krna chahiye Ensoleillé chatterjee (@Sunnychatterj10) 8 juillet 2022

Hadh hai matlab bas public ke kaan gaan sabse khoon nikaal salut dena hai ab toh nakli sab lagaa lagaake 40 din mei shoot kr karke ? Bana. (@iJaideep_) 8 juillet 2022

Alors il a commencé le film ou l’a déjà fini en une journée ? Mohamed AZOM (@azom_mohammad) 8 juillet 2022

La dernière version d’Akshay Kumar, Samrat Prithviraj, n’a pas réussi à se faire remarquer. Le film a reçu beaucoup de critiques de la part des téléspectateurs car ils affirment qu’il y avait beaucoup d’erreurs factuelles et trop de VFX. Alors que l’acteur se prépare maintenant pour sa prochaine sortie, Raksha Bandha et la bande-annonce ont reçu une réponse mitigée. Le film présente également Bhumi Pednekar en tant que rôle principal féminin. Pensez-vous que l’acteur devrait aussi faire une pause dans la réalisation de films ?