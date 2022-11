Akshay Kumar a cessé de travailler avec Priyanka Chopra à cause de l’objection de Twinkle Khanna, révèle le cinéaste Suneel Darshan

Akshay Kumar et Priyanka Chopra ont travaillé ensemble dans un certain nombre de films, dont Andaaz, Mujhse Shaadi Karogi et Aitraaz. Ils avaient montré une chimie intense entre eux sur grand écran et le public a adoré aussi. Mais après 2005, Akshay a cessé de travailler avec Priyanka et la raison n’était autre que l’épouse de Khiladi Kumar, Twinkle Khanna, a révélé le cinéaste Suneel Darshan.

Dans le film Barsaat de 2005, Akshay a été initialement choisi pour jouer le rôle principal face à Priyanka Chopra et Bipasha Basu. Il avait même tourné pour une chanson romantique et sensuelle avec Priyanka mais bientôt il s’est retiré du film. Akshay a ensuite été remplacé par Bobby Deol dans le film. Le cinéaste a déclaré que c’était à cause des réserves de Twinkle avec Priyanka qu’Akshay avait quitté le film.

Suneel a déclaré qu’Akshay et Priyanka formaient une très bonne paire avec des traits de personnalité similaires. Ils avaient une chimie incroyable et la chanson était belle aussi sans vulgarité, sans obscénité mais très sensuelle. Mais quand Priyanka est partie en tournée mondiale et est revenue, les choses ont radicalement changé. Le cinéaste a appris plus tard que Twinkle s’était opposé à ce qu’Akshay et Priyanka travaillent ensemble.

“À ce moment-là, j’avais également pris connaissance des autres problèmes qui s’étaient posés entre lui et sa femme. Elle avait des problèmes avec Priyanka, on m’a dit que je pensais que la profession avait ses propres risques. Parfois, la proximité, parfois l’individu propres styles de vie, toutes ces choses font obstacle et les médias les gonflent de manière disproportionnée, sans se rendre compte de la perte qu’un cinéaste pourrait subir à cause de cela”, a déclaré Suneel à Bollywood Hungama.

Depuis lors, Akshay et Priyanka ne sont plus apparus ensemble dans un film. Ils sont devenus des acteurs à succès et ont acquis une immense renommée séparément. Alors qu’Akshay a épousé Twinkle et a deux enfants Aarav et Nitara, Priyanka a épousé Nick Jonas et a accueilli leur petite fille Malti Marie.