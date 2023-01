Akshay Kelkar remporte la saison 4, reçoit Rs 15,55,000 et un collier en or

Dimanche, les créateurs de Bigg Boss Marathi ont annoncé le gagnant de la saison 4. L’émission animée par l’acteur populaire Mahesh Manjrekar a été remportée par Akshay Kelkar. Outre Akshay, Rakhi Sawant, Amruta Dhongade, Kiran Mane et Apurva Nemlekar étaient les 5 meilleurs finalistes.

Akshay a soulevé le trophée et a remporté Rs 15, 55 000 lakhs tandis que Rakhi Sawant a remporté Rs 9 lakhs. Apurva Nemlekar est devenu le deuxième finaliste tandis que Kiran Mane a obtenu la troisième place. Pour les non-initiés, Apurva Nemlekar, Kiran Mane, Yogesh Jadhav, Samruddhi Jadhav, Prasad Jawade, Dr Rohit Shinde, Amruta Dhongade, Megha Ghadge, Yashashri Masurkar, Ruchira Jadhav, Amruta Deshmukh, Akshay Kelkar, Vikas Sawant, Nikhil Rajeshirke, Tejaswini Lonari , Trishul Marathe étaient les concurrents de Bigg Boss Marathi season4.





La saison 1 de Bigg Boss a été remportée par Megha Dhade tandis que la saison 2 a été remportée par Shiv Thakare qui est maintenant dans Bigg Boss 16. La saison 3 a été remportée par Vishal Nikam.

Récemment, la famille de Shiv Thakare a rompu le silence après que l’épouse de Vikkas Manaktala, Guunjan, ait accusé la candidate de Bigg Boss 16 d’avoir volé les vêtements et le parfum de son mari. Ils ont publié une déclaration officielle et déclaré que Shiv avait trois stylistes.

La déclaration disait: «Depuis que Bigg Boss est terminé pour certaines personnes, mais il semble qu’elles continuent à jouer au jeu même après être sorties de la maison. En tant qu’équipe de Shiv, nous continuons à maintenir un silence digne sur tout ce qui est dit par d’autres personnes, car nous savons que ses fans et son peuple connaissent le genre de personne qu’est Shiv, qui ne se baisserait jamais ni même n’essayerait de faire partie de toute frivolité. .”

Il lisait en outre: “Cela dit, il y a eu plusieurs personnes et la récente étant Vikkas et Gunnjan qui ont émis des allégations vraiment désagréables et désobligeantes sur Shiv. Pour mémoire, pas seulement une ou deux mais Shiv a une équipe de trois les stylistes le coiffent pour le défilé et il ne manque pas de vêtements, de chaussures ou d’autres choses nécessaires dans la maison.”

