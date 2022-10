Akshata Murty rencontre les collecteurs de fonds de la Royal British Legion lors de sa première sortie officielle en tant qu’épouse du Premier ministre

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

L’épouse de Rishi Sunak, Akshata Murty, a fait sa première sortie officielle en tant qu’épouse du Premier ministre depuis le début de son mandat au n ° 10.

L’ancien chancelier a lancé sa première semaine complète en tant que Premier ministre en accueillant des membres de la Légion royale britannique dans sa résidence de Whitehall, qu’il a ensuite conduit sur les marches, flanqué de sa femme, pour une séance photo.

Le couple a été vu en train de s’aider à épingler des coquelicots rouges sur leurs vêtements. Le couple a été rejoint par leur labrador retriever Nova qui, avec l’aide du premier ministre, avait un coquelicot attaché à son collier.

M. Sunak a ensuite tweeté : « Il n’y a pas de plus grand sacrifice que celui de ceux qui donnent leur vie au service de leur pays. Alors cette année #PoppyAppealveuillez donner généreusement pour honorer nos anciens combattants – passés et présents – et ceux qui continuent de nous protéger aujourd’hui.

M. Sunak a remporté la course à la direction des conservateurs lundi dernier après être devenu le seul candidat à avoir obtenu le soutien de plus de 100 députés. La valeur combinée estimée du Premier ministre et de sa femme est estimée à 730 millions de livres sterling,

Les finances de Mme Murty ont été mises sous les projecteurs après L’indépendant a révélé pour la première fois qu’elle avait le statut de non-dom, qui s’applique généralement à une personne née à l’étranger et qui passe une grande partie de son temps au Royaume-Uni, mais considère toujours un autre pays comme sa résidence permanente ou «domicile».

Cela signifie qu’elle ne paie pas d’impôt britannique sur les revenus ou les gains étrangers, mais qu’elle paie une charge annuelle de 30 000 £ pour conserver ce statut.

Son père est Narayana Murty, le fondateur de la société de services informatiques de 3,5 milliards de livres sterling Infosys. La participation de 0,91% de Mme Murty dans sa société indienne milliardaire informatique vaut environ 700 millions de livres sterling.

Elle a également reçu 11,6 millions de livres sterling de dividendes de la société indienne au cours de la dernière année.

Le statut de non-dom signifie qu’elle n’aurait pas à payer d’impôt britannique au taux de 39,35 pour cent sur les dividendes. L’Inde fixe le taux pour les non-résidents à 20%, mais ce taux peut tomber à 10% pour ceux qui sont éligibles pour bénéficier de la convention fiscale du Royaume-Uni avec l’Inde.

Mme Murty a rencontré M. Sunak alors qu’elle suivait un MBA à l’Université de Stanford, et lui là-bas grâce à une prestigieuse bourse Fulbright. Quatre ans plus tard, le couple s’est marié plus tard à Bangalore.

Avec son mari chancelier, Mme Murty est également propriétaire de Catamaran Ventures UK, basé à Londres. M. Sunak a transféré ses actions à sa femme peu de temps avant d’entrer au Parlement en tant que député en 2015.

Mme Murty, 42 ans, est également répertoriée comme actionnaire d’au moins six autres sociétés, dont Jamie Oliver’s Pizzeria, les restaurants Wendy’s en Inde et New & Lingwood, un magasin de vêtements pour hommes qui mesure les Etoniens pour les queues de pie et les robes de chambre en soie.