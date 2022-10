Akshata Murty : La femme de Rishi Sunak est une héritière du logiciel plus riche que la royauté

CNN

NR Narayana Murthy, l’une des personnes les plus riches de l’Inde, a eu des sentiments mitigés lorsqu’il a entendu parler pour la première fois de l’homme qui allait devenir son gendre.

“Moi aussi, j’étais un peu triste et jaloux quand vous nous avez dit que vous aviez trouvé votre partenaire de vie”, écrit-il à sa fille Akshata Murty dans une lettre, publiée dans “Legacy: Letters from Eminent Parents to their Daughters”.

“Mais quand j’ai rencontré Rishi et que j’ai découvert qu’il était tout ce que vous aviez décrit – brillant, beau et, surtout, honnête – j’ai compris pourquoi vous avez laissé votre cœur être volé”, a-t-il déclaré à propos d’un certain Rishi Sunak, qui est devenu Premier ministre britannique mardi après être sorti vainqueur du concours chaotique pour remplacer Liz Truss.

Sunak ne sera pas seulement le plus jeune dirigeant britannique pendant 200 ans, il est le premier Premier ministre non blanc du pays. Et grâce en grande partie à sa femme Murty, Sunak sera l’une des personnes les plus riches à atteindre le sommet de l’establishment politique.

Murty détient une participation de 0,93% dans la société de logiciels indienne de son père, Infosys, d’une valeur d’environ 715 millions de dollars. Cela représente l’essentiel de la valeur nette estimée du couple à 730 millions de livres sterling (830 millions de dollars), selon le Sunday Times Rich List, un classement annuel des personnes les plus riches de Grande-Bretagne.

Même la reine Elizabeth n’était pas aussi riche – le Sunday Times a estimé la valeur nette de la défunte monarque à 370 millions de livres sterling (environ 420 millions de dollars) avant sa mort. Et ce statut de super-riche a failli faire dérailler l’ascension de Sunak vers le sommet.

En avril, il a été signalé que Murty bénéficiait d’un statut fiscal au Royaume-Uni, ce qui signifiait qu’elle pouvait légalement éviter de payer des impôts sur ses revenus étrangers. Sunak, qui était alors chancelier de l’Échiquier, avait récemment poussé le fardeau global des contribuables britanniques à son plus haut niveau depuis les années 1940.

Après avoir tenté de surmonter la tempête, Murty publier une déclaration qui a confirmé les rapports. “Ces derniers jours, les gens ont posé des questions sur mes dispositions fiscales : pour être clair, j’ai payé des impôts dans ce pays sur mes revenus britanniques et des impôts internationaux sur mes revenus internationaux”, a-t-elle déclaré. écrit sur Twitter. «Cet arrangement est entièrement légal et combien de personnes non domiciliées sont imposées au Royaume-Uni. Mais il est devenu clair que beaucoup ne pensent pas que cela soit compatible avec le rôle de mon mari en tant que chancelier.

Le statut de non-domicilié a suscité la controverse au Royaume-Uni – les militants fiscaux disent qu’il profite aux super-riches. Reconnaissant la controverse, Murty a déclaré qu’elle renoncerait à ses avantages.

“Je comprends et apprécie le sens britannique de l’équité et je ne souhaite pas que mon statut fiscal soit une distraction pour mon mari ou qu’il affecte ma famille. Pour cette raison, je ne réclamerai plus la base de versement pour l’impôt », a-t-elle ajouté sur Twitter.

Sunak s’est référé au conseiller indépendant du Premier ministre Boris Johnson pour les intérêts ministériels face à la fureur, qui est survenue alors que le pays était déjà en proie à une crise du coût de la vie. Il a ensuite été innocenté d’avoir enfreint le code ministériel.

Interrogé sur la richesse du couple dans une interview en août avec le journal britannique Times, Sunak a déclaré, alors qu’il faisait campagne contre Truss lors de sa première candidature à la direction: «Je pense que dans ce pays, nous jugeons les gens par leur caractère et leurs actions, pas par ce qu’il y a dans leur compte bancaire. J’ai de la chance aujourd’hui mais je n’ai pas grandi comme ça. J’ai travaillé très dur pour ce que j’ai, ma famille a travaillé dur et c’est pourquoi je veux faire ce travail.

Murty n’est pas né riche.

Infosys a été lancé par son père en 1981, un an après sa naissance. “A cette époque, nous ne pouvions pas nous permettre d’avoir un téléphone à la maison, et mon collègue d’alors, Arvind Kher, est venu de notre bureau à Nariman Point (à Mumbai) à notre maison à Bandra (une banlieue de Mumbai) pour me dire que votre mère vous avait mis au monde », a écrit NR Narayana Murthy dans« Legacy ».

“La vie a changé pour nous depuis et il y a assez d’argent, mais vous savez que notre mode de vie continue d’être simple”, a-t-il ajouté dans la lettre.

Sunak écrit sur son site officiel que lui et Murty se sont rencontrés en Californie, alors qu’ils étudiaient tous les deux pour un MBA à l’Université de Stanford.

Ils se sont mariés en 2009 dans la ville indienne de Bangalore. La presse indienne a décrit la fête comme un événement “sans fioritures” auquel assistaient des amis proches et la famille, notant que les Murthys “sont connus pour respecter leur vie privée”.

Murty a ensuite fondé la marque de vêtements pour femmes Akshata Designs, décrite dans un mini-profil de Vogue India en 2011 comme «l’artisanat local rencontre les silhouettes occidentales contemporaines».

Dans l’interview, Murty a déclaré que son amour des vêtements “avait déconcerté” sa mère, “une ingénieure sensée” confuse quant à la raison pour laquelle Murty “passerait tant de temps à créer différentes tenues à partir de ma garde-robe”.

Le couple a ensuite eu deux filles, Krishna et Anoushka, et en 2015, Sunak a été élu député au siège sûr du Parti conservateur de Richmond, dans le North Yorkshire.

Au Royaume-Uni, elle et Sunak sont répertoriées comme administrateurs d’une société de capital-risque, Catamaran Ventures, qui a été fondée par son père, et Murty est répertoriée sur Companies House en tant que directrice de Digme Fitness, une chaîne de salles de sport haut de gamme qui est entrée dans administration après avoir lutté pendant la pandémie de Covid-19.

Alors que Sunak faisait son premier pitch pour le chef du Parti conservateur en août, il a déclaré au Times que ce qui faisait vibrer la paire, ce sont leurs différences.

« Je suis incroyablement ordonnée, elle est très désordonnée… Je suis beaucoup plus organisée, elle est plus spontanée… elle ne va pas m’aimer pour avoir dit ça mais je vais être honnête avec vous, elle n’est pas grande dans le rangement. chose. Elle est un cauchemar total, des vêtements partout… et des chaussures… oh Dieu des chaussures… », a-t-il déclaré.

Sunak ne boit pas, un fait qui irrite Murty, dit-il. “J’ai vraiment essayé [to drink alcohol]”, a-t-il déclaré au Times. « Toute ma famille boit, ma femme boit définitivement. Ça l’irrite massivement que je ne le fasse pas. Mes parents oui, mon père était contrarié que je ne partage pas un verre de vin avec lui, mais heureusement, mon jeune frère est venu et tout s’est bien passé.