Akshata Murty : Éducation, valeur nette et relation avec Rishi Sunak

Des mois après sa naissance en avril 1980, les parents ambitieux d’Akshata Murty l’ont confiée à ses grands-parents paternels pour construire une vie meilleure pour leur jeune famille à des centaines de kilomètres à Mumbai.

Dans une lettre à Akshata publiée dans Héritage : Lettres de parents éminents à leurs fillesNR Narayana Murty a raconté comment lui et sa femme Sudha ont pris la “difficile décision” de laisser leur premier-né derrière eux alors qu’ils “luttaient pour trouver leurs marques” dans leurs carrières naissantes d’ingénierie et d’informatique.

Narayana, alors un programmeur prometteur qui allait lancer la société de services informatiques Infosys pour 3,5 milliards de livres sterling, a déclaré qu’il s’était envolé pour un aéroport régional où il louait une voiture tous les week-ends pour conduire et passer du temps avec sa petite fille.

« C’était très cher, mais je ne pouvais pas me passer de vous voir », écrit-il.

Narayana attribue à sa femme, Sudha, le mérite d’avoir élevé Akshata et son frère Rohan, de trois ans son cadet, pour être les “excellents individus” qu’ils sont. Sudha, qui a été la première femme ingénieur à travailler pour le plus grand constructeur automobile indien de l’époque, est maintenant une philanthrope et une défenseure de la santé publique, Le temps de l’Inde rapports.

Lorsqu’une jeune Akshata a finalement rejoint ses parents à Mumbai, ils ont fait de leur mieux pour la plonger dans l’étude, la lecture et le débat – en n’ayant pas de télévision à la maison, selon le livre.

Alors même que les affaires explosaient chez Infosys et que sa famille s’enrichissait, Akshata a continué à se rendre à l’école dans un “autorickshaw ordinaire” au lieu de la voiture avec chauffeur privé généralement préférée par l’élite indienne.

Elle a étudié l’économie et le français au Claremont McKenna College privé libéral en Californie, aux États-Unis, avant de passer à la mode du design et du marchandisage à Los Angeles et finalement de prendre un MBA à l’Université de Stanford.

C’est là qu’elle a rencontré Rishi Sunak, un étudiant né à Southampton grâce à une prestigieuse bourse Fulbright. Le couple s’est marié quatre ans plus tard à Bengaluru, lors d’une somptueuse cérémonie de deux jours à laquelle ont assisté des personnalités comme la légende indienne du cricket Anil Kumble.

Alors que Narayan a écrit qu’il s’était d’abord senti “triste et jaloux” de la relation d’Akshata, ses sentiments ont changé lorsqu’il a rencontré son futur mari.

« Je… l’ai trouvé comme étant tout ce que vous aviez décrit de lui – brillant, beau et, surtout, honnête. J’ai compris pourquoi tu as laissé ton cœur se faire voler », a-t-il déclaré.

Les Sunak ont ​​ensuite accueilli les filles Krishna et Anoushka.

Le chancelier Rishi Sunak avec sa femme Akshata Murty (AP)

Après Stanford, Le gardien rapporte qu’Akshata a travaillé comme directrice marketing pour un fonds d’incubateur technologique néerlandais à San Francisco, avant de démissionner pour lancer sa propre marque de mode, Akshata Designs en 2007.

Deux ans plus tard, elle raconte Le temps de l’Inde elle “ne pouvait pas imaginer être engagée dans autre chose que les affaires de cette entreprise” – mais en trois ans, la marque s’est effondrée, selon Le gardien.

La richesse de Murty provient désormais de sa participation de 0,91% dans Infosys, qui est évaluée à environ 690 millions de livres sterling – un chiffre qui la rendrait plus riche que la reine Elizabeth II.

Avec son mari chancelier, Akshata est également propriétaire de Catamaran Ventures UK, basé à Londres, Le gardien rapports. Sunak a transféré ses actions à sa femme peu de temps avant d’entrer au Parlement en tant que député en 2015.

Akshata, aujourd’hui âgé de 42 ans, est également cotée en tant qu’actionnaire d’au moins six autres sociétés, dont la pizzeria Jamie Oliver, les restaurants Wendy’s en Inde et New & Lingwood, un magasin de vêtements pour hommes qui mesure les Etonians pour les fracs et les robes de chambre en soie.