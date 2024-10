Akron Zips vs Western Michigan Broncos Prédiction, choix de football universitaire du 10/12/2024, meilleurs paris et cotes

Jeu: Akron Zips contre les Broncos de l’ouest du Michigan

Date: samedi 12 octobre 2024

Emplacement: Stade Waldo à Kalamazoo, Michigan

TV: ESPN+

Cotes/écart de points : Broncos (-9,5)

Total/Plus-Moins : 53,5

Les Broncos de Western Michigan (2-3) accueillent les Akron Zips (1-5) au Waldo Stadium le samedi 12 octobre 2024. Western Michigan ouvre cette compétition en tant que favori avec 9,5 points. Le total a été fixé à 53,5.

Les Akron Zips entrent sur le terrain avec un record de 1-5 cette saison. Lors de leur dernier match, les Zips ont affronté les Bowling Green Falcons et sont rentrés chez eux avec une défaite par un score final de 27-20. Pour le match, ils ont réalisé 54 jeux totalisant 321 verges. Les Akron Zips ont fini par exécuter le ballon 22 fois et ont totalisé 115 verges, soit une moyenne de 5,2 verges par fourre-tout. Lorsqu’il s’agissait d’arrêter la course, les Zips ont cédé 117 verges en 36 essais, soit 3,3 verges par course cédée. Akron a accordé 24 passes complétées sur 30 essais pour un total de 268 verges et un pourcentage de réussite de 80,0 %.

Les Zips ont atteint 1 553 verges au total pour l’année. Lorsqu’il s’agit de récupérer le ballon dans la zone des buts, Akron a totalisé 7 touchés par la passe et 2 touchés au sol. Ils ont rendu le ballon 9 fois. Akron a accumulé 88 premiers essais offensivement et a commis 35 pénalités pour 295 verges. En tant qu’unité, ils totalisent en moyenne 64,7 verges au sol, classant cette équipe au 131e rang du football universitaire. Lorsqu’on parle d’entrer dans la zone des buts, les Akron Zips ont une moyenne de 15,2 points par sortie.

Les Zips occupent la 128e place du football universitaire en ce qui concerne la défense de l’équipe, accordant 38,0 points par match. L’opposition court pour 4,8 verges par tentative au sol et 196,7 verges au sol par match jusqu’à présent cette saison. Au cours de cette saison, ils ont concédé 1 180 verges au sol en 6 matchs. En ce qui concerne les verges par la passe, les Zips cèdent 1 356 verges, ce qui les place au 114e rang au pays. Ils ont concédé 226,0 yards par match via la passe et ont cédé un pourcentage de réussite de 65,5 %. Pour l’année, ils ont cédé 422,7 verges par match, ce qui les classe au 110e rang du football universitaire. Ils ont accordé 12 touchés via la passe et 16 touchés contre le rocher.

Les Broncos se lancent dans ce match 2-3 cette année. Lors de leur dernier match, les Broncos sont repartis victorieux avec un score de 45-42 face aux Ball State Cardinals. Western Michigan a couru le football pour 4,9 verges par course, totalisant 197 verges en 40 tentatives. Les Broncos ont terminé le match avec un total de 461 verges en exécutant 69 jeux (6,7 verges par jeu). La défense contre la passe des Broncos a abandonné un taux de réussite de 62,9 %, cédant 329 verges sur 22 passes sur 35. Western Michigan a concédé 30 tentatives au sol pour 68 verges (2,3 verges par course).

Les Broncos de Western Michigan ont une moyenne de 363,2 verges par match, ce qui les place au 91e rang du football universitaire. L’offensive de Western Michigan a accumulé 204 verges de pénalité sur 22 infractions, ce qui les classe au 122e rang de la division 1 en termes d’aide à l’autre équipe. Ils maintiennent une moyenne de 181,8 verges par match via la course et ont totalisé 909 verges au total. Ils ont cédé 2 interceptions tout en concédant 3 échappés et ont remporté 93 premiers essais. Lorsqu’il s’agit d’inscrire des points au tableau, les Broncos se classent 80èmes en D-1 avec 27,6 points par match. Pour l’année jusqu’à présent, les Broncos ont compilé 907 verges par la passe et détiennent une moyenne de 181,4 verges par la passe par match, ce qui les classe au 106e rang au pays.

Les Broncos accordent 36,8 PPG, ce qui les place au 126e rang en D-1. Western Michigan a concédé un total de 919 verges au sol (183,8 verges par match) ainsi que 12 touchés au sol au cours de la campagne. Sur la saison, ils ont accordé 184 pts. Ils ont accordé à l’opposition 9 touchés dans les airs ainsi que 244,8 verges/sortie, ce qui les place au 102e rang au pays. La défense des Broncos est sur le terrain depuis 345 matchs, ce qui les classe au 75e rang au pays. Ils ont totalisé 3 échappés récupérés et 2 interceptions sur la campagne.

Qui gagnera le match de football universitaire Zips/Broncos de ce soir contre l’écart ?

Le choix de Tony : prenez les Zips +9,5

