Akpabio dément être arrivé en retard aux plénières, perturbant les calendriers législatifs

Le président du Sénat, Godswill Akpabio, a dissipé les accusations portées contre lui « en tant que retardataire habituel » aux séances plénières.

Il répondait aux informations circulant dans les médias dimanche, selon lesquelles il ne s’occupait pas des questions urgentes qui lui étaient soumises par ses collègues avant de se rendre en plénière chaque jour de séance.

Le communiqué, publié par son conseiller spécial pour les médias et les affaires publiques, Eawme Eyiboh, se lit comme suit : « Depuis un certain temps, un faux récit a été tissé autour du président du Sénat, le sénateur Godswill Akpabio, dans le but de lui donner une apparence. de la verité.

« Même si nous avions ignoré la désinformation, il est devenu nécessaire d’éclairer et d’éduquer le public lecteur afin que ces histoires ne gagnent pas du terrain.

«Tout d’abord, contrairement à ce qui a été dit dans les médias selon lequel Akpabio est connu pour ses retards en séance plénière, étant un intellectuel et un leader politique, il croit en la philosophie de Benjamin Franklin selon laquelle ‘Le temps, c’est de l’argent’. Pour lui, « le temps presse ». Et cela est illustré par ses remarquables réalisations dans la vie privée et publique. Sans de bonnes compétences en gestion du temps, il n’aurait pas pu réaliser ces exploits.

« Deuxièmement, le sénateur Akpabio, en tant que président du Sénat, a un respect et une considération absolus pour ses distingués collègues et pour tous les Nigérians. En tant que président du Sénat, il n’oublie pas qu’il n’est qu’un parmi ses pairs et qu’il n’a aucune raison de saper le statut élevé des sénateurs distingués en les faisant toujours attendre en plénière.

“Cependant, nous voulons que le public sache qu’en tant que président de l’Assemblée nationale, le sénateur Akpabio et ses collègues sont très expérimentés et familiers avec la dynamique législative et sont conscients des énormes responsabilités législatives et administratives du bureau du président du Sénat. .

« Les perturbations ou les retards dans les calendriers des chefs de gouvernement, en particulier de l’Assemblée nationale, sont généralement prioritaires et non compromis.

« En tant que président de séance, Akpabio rencontre le bureau principal avant chaque séance plénière, et des questions d’urgence surgissent, qui méritent une attention urgente. Encore une fois, à toutes les autres séances plénières, des sénateurs distingués présentent toujours des motions urgentes d’importance publique/nationale.

« Conformément aux dispositions du Règlement et du Règlement du Sénat, les sénateurs présentant de telles motions sont tenus de rencontrer le président de séance avant la plénière. Certaines de ces questions sont très urgentes et ne peuvent être gardées à l’esprit, et le Président du Sénat est censé s’en occuper rapidement avant le début de la plénière. Ces circonstances se glissent la plupart du temps au moment du début.

« Les retards du Président du Sénat à la plénière, à un nombre insignifiant de fois, n’ont jamais affecté l’activité du Sénat ni délibérément visé à déconstruire le mandat principal du mandat parlementaire principal du Président du Sénat.

«Toute insinuation suggérant que le sénateur Akpabio est ‘habituellement en retard’, et cela remonte à l’époque où il était gouverneur de l’État d’Akwa Ibom, ne fait que vendre une pomme pourrie qu’aucun esprit averti n’achètera.

« Nous pouvons affirmer sans équivoque que le penchant du sénateur Godswill Akpabio pour battre la montre ne fait aucun doute, tant dans les postes nommés qu’élus qu’il a occupés.

“Nous conseillons donc à ceux qui propagent l’évangile du prétendu retard d’Akpabio à la plénière de freiner et de permettre au président inhabituel du Sénat de se concentrer sur ce qu’il sait le mieux : donner tout ce qu’il peut au service de la nation et de l’humanité”, a-t-il conclu.