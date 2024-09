Akira, Harry Potter, Hellboy, Jurassic Park, Spider-Man, Star Wars

Un cliché quelque part dit qu’une image vaut mille mots. C’est ce qui s’est avéré être le cas pour moi, en particulier en ce qui concerne les fan arts. J’ai toujours recherché de superbes fan arts et j’ai voulu les partager avec le plus de personnes possible. « Awesome Art We’ve Found Around The Net » est le débouché de cette passion. Dans cette chronique, je présenterai les œuvres d’art de certains grands artistes, dans l’espoir que ces artistes obtiennent l’attention qu’ils méritent. C’est le but. Si vous avez des questions ou des commentaires, ou même des suggestions d’art ou d’autres grands artistes, n’hésitez pas à me contacter à tout moment à [email protected].

Akira par Ruben Martinez

La fiancée de Frankenstein par Loopydave

Harry Potter par Bijit Barat

Hellboy par Christophe Higginson

L’Enfer par Victor Shidlovskiy

Parc Jurassique par Deuil

La Matrice par Sahin Düzgün

Spider-Man par Dave Bullock

Star Trek et Docteur Who par Dusty Abell

La guerre des étoiles par Laemeur