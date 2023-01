Akili Interactive va supprimer 30% de ses effectifs

Akili Interactiffabricant d’un traitement numérique semblable à un jeu vidéo pour les enfants atteints de TDAH, a annoncé la semaine dernière qu’il supprimerait environ 30 % de son personnel.

Les licenciements, qui toucheront 46 travailleurs, devraient être terminés d’ici la fin du premier trimestre, selon un dépôt auprès de la Securities and Exchange Commission.

Akili mettra également en attente certains programmes liés à la santé cognitive en dehors du TDAH pour “conserver le capital et se concentrer”. Les programmes concernés comprennent des outils en développement pour les troubles du spectre autistique, la sclérose en plaques, le trouble dépressif majeur et un programme de surveillance cognitive qui devait commencer un essai.

Dans un message au personnel, le PDG et cofondateur Eddie Martucci a déclaré que la société se concentrerait sur l’augmentation de l’adoption et de la couverture d’EndeavorRx, son traitement numérique qui a reçu Autorisation FDA De Novo en 2020.

“Pour permettre à Akili d’être aussi indépendant que possible de l’environnement économique actuel, je pense qu’il est impératif pour Akili d’étendre notre piste pour pouvoir avancer vers notre vision de faire d’EndeavorRx – et par extension, le traitement cognitif – une partie de la médecine traditionnelle. Cela signifie que nous devons réduire notre « empreinte » opérationnelle à un niveau plus durable », a-t-il écrit. “Pour y parvenir, nous réduisons les dépenses internes et externes alors que nous cherchons à établir un modèle d’exploitation durable et à nous mettre sur la voie de la rentabilité.”

LA GRANDE TENDANCE

Akili est devenue publique par le biais d’une fusion avec une société d’acquisition à vocation spéciale l’été dernier.

Cependant, la société le cours de l’action s’est effondré après ses débuts publics, et il a rapporté un Perte nette de 53,2 millions de dollars au troisième trimestre. EndeavorRx n’a généré que 82 000 $ de revenus au troisième trimestre.

Dans le dossier de la SEC, Akili s’attend à ce que ses dépenses d’exploitation totales non conformes aux PCGR se situent entre 55 et 60 millions de dollars pour 2023. La société a déclaré que sa piste de trésorerie s’étend actuellement jusqu’au premier trimestre de 2025.