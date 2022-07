Akili Interactive annonce les candidats au conseil d’administration avant le SPAC et d’autres embauches dans le domaine de la santé numérique

Akili Interactiffabricant d’un traitement numérique semblable à un jeu vidéo pour le traitement du TDAH pédiatrique, a annoncé les candidats à son conseil d’administration une fois la société introduite en bourse.

Les candidats au conseil d’administration public comprennent William “BJ” Jones, directeur commercial chez Biohaven Pharmaceuticals; Christine Lemke, co-PDG d’Evidation Health ; Ken Ehlert, ancien directeur scientifique de UnitedHealth Group ; les cofondateurs d’Akilli, Adam Gazzaley et Eddie Martucci ; et l’ancien membre du conseil d’administration d’Akili, Bharatt Chowrira.

Chamath Palihapitiya sera le président du conseil d’administration. Il est président et associé directeur de Social Capital Suvretta Holdings Corp. I, la société d’acquisition à vocation spéciale qu’Akili utilise pour entrer sur les marchés publics. L’accord SPAC a été annoncé pour la première fois en janvier de cette année.

“Alors que nous forgeons cette nouvelle voie, il est important de disposer d’un large éventail d’expertises, allant de la science de pointe pionnière à la navigation dans notre système de santé en passant par l’établissement de nouvelles normes de soins aux patients”, a déclaré Palihapitiya dans un communiqué. “Le conseil d’administration et moi-même sommes impatients de soutenir Eddie et son équipe alors qu’ils commercialisent leur premier produit et, espérons-le, de nombreuses autres thérapies révolutionnaires dans les années à venir.”

SVC Santé a embauché Tilak Mandadi pour le poste nouvellement créé de directeur des données, du numérique et de la technologie. Il prendra ses fonctions le 25 juillet.

Mandadi arrive à CVS en provenance de MGM Resorts International, où il était directeur de la stratégie, de l’innovation et de la technologie. Il a également occupé des postes de direction chez Disney Parks, Experiences and Products ainsi qu’American Express.

L’embauche de cadre intervient un peu plus d’un mois après le CVS lancé un nouveau service virtuel de soins primaires.

“La technologie est un catalyseur de création de valeur et de croissance chez CVS Health”, a déclaré la présidente et chef de la direction de CVS Health, Karen S. Lynch, dans un communiqué. “Il est crucial que nous continuions à améliorer l’engagement et l’expérience des clients, et nous sommes convaincus que Tilak dirigera ces efforts alors que nous accordons la priorité au service des consommateurs où et quand ils ont besoin de soins de santé.”

La roueun fournisseur virtuel de personnel et de services de soins, a annoncé la semaine dernière avoir nommé Shoshana Deutschkron au poste de premier directeur marketing de l’entreprise.

Deutschkron a récemment occupé le poste de directeur marketing chez Olive, qui se concentre sur l’automatisation des tâches d’administration des soins de santé.

La startup a également nommé Brandon Castel, anciennement d’Omada Health, au poste de vice-président des ventes ; Daniel DeSantis, qui a travaillé chez CareFirst BlueCross BlueShield et Quartet Health, en tant que vice-président des partenariats ; et Brendon Kelly, anciennement de Happify Health, en tant que responsable commercial, santé comportementale.

Au début de cette année, Wheel a annoncé qu’elle avait levé 150 millions de dollars en financement de série C.

“Je suis ravie d’accueillir ces nouveaux leaders qui ont non seulement des antécédents exceptionnels dans leurs domaines respectifs, mais qui ont également une profonde passion et une compréhension des défis de santé que nous relevons chez Wheel”, a déclaré la PDG et cofondatrice de la société, Michelle Davey. dans un rapport. “Ensemble, leur vision stratégique et leur partenariat accéléreront notre capacité à changer fondamentalement l’expérience des soins de santé pour des millions de personnes à travers le pays.”