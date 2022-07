Akhil Rabindra termine le tour 4 avec une finition P9 & P7

Akhil Rabindra, le seul Indien sur la grille de la série GT4 européenne, a terminé la quatrième manche sur le circuit de Spa Francorchamps en Belgique avec une finition P9 & P7 dans la catégorie argent pour son équipe – Racing Spirit of Leman.

Le week-end pour Akhil a commencé avec une 7e place dans les Qualifications 1 et 2, suivie d’une 9e place dans la Course 1 et d’une 7e place dans la Course 2.

Le pilote de 25 ans, au volant de l’Aston Martin Vantage GT4, a commencé sa campagne du week-end sur une note sombre dans la catégorie argent alors que lui et son coéquipier T Canning avaient une P7 dans les qualifications 1 et 2.

Dans des conditions difficiles, c’est l’expérience d’Akhil qui lui a assuré une 9ème place dans la catégorie argent de la Course 1 avec un temps total de 1:02:48.282 en 22 tours. La Course 2 a vu Akhil & Canning terminer en P7 dans la catégorie Argent avec un temps total de 1:02:18.072 en 19 tours.

CWG 2022 – COUVERTURE COMPLÈTE | EN PROFONDEUR | FOCUS INDE | HORS TERRAIN | EN PHOTOS | DÉCOMPTE DES MÉDAILLES

« Ce fut une sortie difficile ici pour nous, mais nous apprenons de nos erreurs. Nous essayons également d’améliorer la voiture pour des performances optimales et je suis convaincu que l’Allemagne obtiendrait de meilleurs résultats pour l’équipe », a déclaré Rabindra après la course.

Le pilote né à Bengaluru sera désormais vu en action lors de la cinquième manche du Championnat d’Europe GT4 à Hockenheim, en Allemagne, du 2 au 4 septembre.

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici