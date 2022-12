Akhil Rabindra et Neel Jani remportent la Feature Race à Chennai

Akhil Rabindra et Neel Jani ont remporté une fantastique victoire lors de la Feature Race lors de la troisième manche de l’Indian Racing League (IRL) qui s’est tenue ici sur le circuit international de Madras dimanche et ont aidé les Blackbirds d’Hyderabad à continuer en tête de la ligue avant le dernier tour. de courses.

Akhil a pris le départ de la feature race en 7ème position sur la grille. Il a rapidement pris de l’élan et a rattrapé quelques places avant de remettre la voiture à Neel Jani lors de l’arrêt au stand.

Neel Jani a maintenu la pression sur les pilotes devant lui et a terminé la course en tête, terminant le week-end en beauté. Ce sera la dernière course de Neel Jani en IRL.

Plus tôt dans le week-end, Akhil a eu la malchance de ne pas terminer sur le podium de la course Sprint 1. Il est parti 2e de la grille après que Neel Jani ait terminé 2e de la qualification 1 et maintenait sa position mais a rencontré un tête-à-queue malheureux. Akhil a finalement terminé 5e de la course avec un temps de 1:31.881.

Les Blackbirds d’Hyderabad ont conservé la première place du classement après la troisième manche de l’Indian Racing League avec 206,5 points.

“C’est génial de terminer cette manche de la ligue avec une victoire car nous n’avons pas eu le meilleur des week-ends en équipe. Nous n’avons pas pu maximiser nos opportunités hier, mais c’est bien que nous ayons très bien terminé le week-end. Notre objectif pour l’avenir est de maintenir notre élan et de terminer en beauté à Hyderabad”, a déclaré Akhil dans un communiqué.

« Gagner la course de fond est la meilleure façon de terminer le week-end, ce qui n’a pas été facile. L’objectif principal était d’entrer dans la dernière manche des courses en tête du championnat. Ce fut un excellent week-end de courses dans l’IRL et la ligue a fait du bon travail dans la conduite des courses car il n’est pas facile pour un championnat de démarrer la première année. Je souhaite bonne chance à Team Hyderabad et Akhil pour aller chercher le championnat”, a déclaré Neel après avoir remporté la course principale qui sera également sa dernière course de l’IRL.

Le dernier tour de la ligue devrait avoir lieu les 10 et 11 décembre sur le Hyderabad Street Circuit où Akhil et Hyderabad Blackbirds chercheront à poursuivre leur bonne forme et à remporter le titre de champions de l’IRL.

Akhil Rabindra est le seul Indien à participer à la série européenne GT4 et a terminé quatrième de la saison qui vient de s’achever. Il concourt pour Racing Spirit of Leman sur le circuit GT4.

En revanche, Neel Jani est un ancien vainqueur des 24 Heures du Mans. Neel a également participé au Grand Prix A1, à la série GP2 et à la Formule E et a également été pilote d’essai de Formule 1.

