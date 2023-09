Akhil Mishra, partenaire d’Aamir Khan dans 3 Idiots, est décédé après un accident mortel, sa femme est dévastée

Akhil Mishra qui a joué le rôle de bibliothécaire Dubey dans Aamir Khanle film, 3 idiots est décédé aujourd’hui. L’acteur aurait travaillé dans sa cuisine et aurait glissé. Il avait 67 ans. Le corps de l’acteur est désormais envoyé pour autopsie.

Selon les informations d’ETimes, l’épouse de l’acteur et actrice Suzanne Bernert était à Hyderabad pour un tournage lorsque l’incident s’est produit. Elle est immédiatement rentrée chez elle après avoir appris la nouvelle. Suzanne est sous le choc mais a tenu bon.

Suzanne Bernert réagit au décès de son mari

Elle fait tous les arrangements et prépare la crémation. Ses derniers rites auront lieu aujourd’hui (21 septembre) à 15h30 à Indralok près de Golden Nest. Elle a parlé à ETimes et a déclaré que son cœur était brisé et que son âme sœur était partie pour toujours.

Akhil Mishra a réalisé de nombreux films comme Don, bien Don Abba, Hazaaron Khwaishein Aisi et plus. Il a également réalisé de nombreuses émissions de télévision comme Bhanwar, Uttaran, Udaan, CID, Shrimaan Shrimati, Bharat Ek Koj, Rajani et d’autres.

Le mariage d’Akhil Mishra et Suzanne Bernert

Il s’est marié avec l’actrice allemande Suzanne Bernert le 3 février 2009. Ils ont également eu une cérémonie de mariage traditionnelle le 30 septembre 2011. Suzanne a participé à de nombreuses émissions de télévision comme Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, Porus, Kasautii Zindagii Kay, Savdhaan Inde, Ek Hazaaron Mein Meri Behna Hai, Chakravartin Ashoka Samrat.

Suzanne et Akhil Mishra ont travaillé ensemble dans le film, Kram et dans la série télévisée, Mera Dil Dewaana diffusé sur Doordarshan. Ils avaient également collaboré pour un court métrage en 2019 intitulé Majnu ki Juliet. Akhil Mishra a non seulement joué dans ce court métrage, mais l’a également réalisé et écrit.