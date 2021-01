Makar Sankranthi est le temps des festivités et quel meilleur cadeau pour les fans d’une star qu’une nouvelle affiche de film? Les acteurs Akhil Akkineni et Pooja Hegde ont surpris leurs fans avec une affiche révélée pour leur très attendu film de comédie romantique Telugu, Most Eligible Bachelor.

Après une brève pause pendant la pandémie, l’industrie du cinéma et du divertissement est de retour sur les rails avec plusieurs productions et sorties alignées. Les deux acteurs ont souhaité à leurs fans un joyeux Makar Sankranthi dans leurs légendes. «Joyeux Sankranthi à tous. Que cette nouvelle année vous apporte toute la joie et le succès que vous méritez. Beaucoup d’amour à vous tous », a écrit Akhil tandis que Pooja a déclaré:« Je vous souhaite à tous une très #HappySankranti – équipe #MostEligibleBachelor 2021 Summer Release. » Leurs messages ont été appréciés sur 169K et 381K respectivement.

Malgré taquiner le fait que ce sera une sortie d’été, la date réelle est toujours un secret.

L’affiche elle-même est centrée sur la couleur rouge. Akhil porte une chemise rouge tandis que Pooja est vêtue d’un pull blanc à rayures rouges. Akhil regarde la caméra alors que Pooja le regarde avec adoration.

Au-dessus de l’affiche se trouvent les mots Happy Sankranthi en lettres cursives ludiques parmi des éclaboussures de fond nuageux rouge. Les mots «Allu Aravind Presents» figurent également sur l’affiche.

Les gens avaient émis l’hypothèse que le film serait sorti plus tôt. En fait, de nombreux fans pensaient qu’il serait sorti vers Sankranthi 2021. La production principale du film a commencé en septembre 2019. Le film, réalisé par Bhaskar, serait idéalement sorti en avril 2020 si tout se passait comme prévu. Mais avec la pandémie COVID-19, les choses ont été suspendues et le film a été retardé.