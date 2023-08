Akelli: Nushrratt Bharuccha révèle sa formule top secrète pour choisir des scripts à succès [Watch video]

Akelli : Nushrratt Bharuccha, la talentueuse actrice de Bollywood, a récemment dévoilé sa formule bien gardée pour sélectionner des scripts à succès. Dans une révélation franche, elle partage sa recette secrète pour réussir à choisir les scripts parfaits qui captivent le public et laissent un impact durable. Akelli est un prochain film mettant en vedette Nushrratt Bharuccha dans le rôle principal. Ses fans attendent avec impatience la sortie d’Akelli pour la voir briller à nouveau sur grand écran. Nushrat Bharucha a fait partie de plusieurs projets notables dans le passé. Certains de ses films précédents incluent « Pyaar Ka Punchnama », « Sonu Ke Titu Ki Sweety » et « Dream Girl ». Elle a montré sa polyvalence en tant qu’actrice et a attiré un nombre important de fans. Quant à ses projets à venir.