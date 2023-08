Akelli de Nushrratt Bharuccha reporté, pour maintenant affronter Dream Girl 2 d’Ayushmann Khurrana

Akelli devait sortir le 18 août et se serait heurté à Ghoomer, mais maintenant il sortira dans les cinémas le 25 août et se heurtera à Dream Girl 2 d’Ayushmann Khurrana. Fait intéressant, Nushrratt Bharuccha a joué le rôle principal dans la première partie et a été remplacé par Ananya Panday maintenant.

Après avoir dévoilé la bande-annonce la semaine dernière, les réalisateurs d’Akelli avec Nushrratt Bharuccha ont annoncé vendredi la nouvelle date de sortie de leur film. L’actrice de Pyaar Ka Punchnama a utilisé sa poignée Instagram et a traité les fans avec une annonce de date de sortie ainsi qu’une nouvelle affiche.

Partageant l’affiche, Nushrratt a écrit : « Alerte de nouvelle date de sortie. AKELLI a une nouvelle date de sortie, le 25 août !! L’histoire de sa survie résonne plus fort que le chaos qui l’entoure. » Le film raconte l’histoire d’une jeune Indienne qui se retrouve seule en Irak déchiré par la guerre et comment elle lutte pour sa survie contre toute attente.

Akelli devait sortir le 18 août plus tôt et aurait affronté le drame sportif Ghoomer d’Abhishek Bachchan et de Saiyami Kher-vedette de R Balki, mais il sortira maintenant dans les cinémas le 25 août et se heurtera à la comédie dramatique Dream Girl 2 d’Ayushmann Khurrana. , Nushrratt a joué le rôle principal dans la première partie et a été remplacée par Ananya Panday dans la suite.





Plus tôt, parlant de son expérience de tournage pour le prochain film, Nushrratt a déclaré dans un communiqué: « Akelli a été une expérience bouleversante et loin de tout rôle que j’ai joué jusqu’à présent. C’était émotionnellement épuisant pour moi de représenter un personnage comme celui-ci. , et cela vous fait penser à tous les défis que quelqu’un de si jeune doit relever pour subvenir aux besoins de ses proches. J’espère que le public sera en mesure de se connecter au parcours de mon personnage et qu’il l’appréciera, je l’espère.

Le film est produit par Nitin Vaidya de Dashami Studioz, Ninad Vaidya, Aparna Padgaonkar avec Vicky Sidana et Shashant Shah. Les acteurs Tsahi Halevi et Amir Boutrous, connus pour leurs performances dans la populaire série israélienne Fauda, ​​sont tous prêts à faire leurs débuts à Bollywood avec le film. Akelli marquera également les débuts en tant que réalisateur de Pranay Meshram.

