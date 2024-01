Akbar S. Babar est susceptible de tenter une tentative de rachat de PTI

Akbar S. Babar, membre fondateur du Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), s’exprime dans un message vidéo tiré d’une vidéo publiée le 8 décembre 2023. — X/asbabar786

ISLAMABAD : Le groupe dirigé par Akbar S Babar tentera probablement de prendre le contrôle du Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) lors d’une réunion qui se tiendra aujourd’hui (jeudi). Il pourrait adopter une résolution à cet égard et tracer la voie à suivre pour l’avenir, a appris The News.

La direction actuelle du parti est désormais pratiquement disparue après que les élections intra-parties ont été invalidées par la Commission électorale du Pakistan (ECP) et donc approuvées par la Cour suprême, entraînant la perte de son symbole électoral. Le parti est cependant toujours inscrit à l’ECP. Environ 90 membres du bureau ont été informés après les élections intra-parties, mais leur statut juridique est dans l’incertitude après l’annulation des élections.

Akbar S Babar, dont le statut de membre fondateur a également été reconnu par la Cour suprême lors de l’audience sur l’appel lié aux élections intra-parti, a confirmé à The News que la réunion aurait lieu aujourd’hui. Il n’a pas donné plus de détails, se contentant de dire que les médias seraient informés après la réunion prévue à 14 heures à Islamabad.

Les membres fondateurs et les hauts dirigeants du PTI qui ont été mis à l’écart par Imran Khan assisteront à la réunion, notamment le vice-amiral (à droite) Javed Iqbal, ancien vice-président senior, et Saeedullah Khan Niazi, président fondateur de la section du Pendjab. Babar est le président fondateur de la section du Baloutchistan. Plus tard, il a occupé le poste de secrétaire à l’information du PTI.

Selon une source interne, la plupart des membres du parti qui assisteront à la réunion de demain seront probablement originaires de Khyber Pakhtunkhwa. La réunion pourrait adopter une résolution exigeant de nouvelles élections au sein du parti et une direction intérimaire jusqu’au moment où les élections n’auront pas lieu. Bien que Gohar Khan soit le président du PTI, le sondage qui lui a valu ce poste a déjà été invalidé. Il en va de même pour les 90 autres membres du bureau élus lors de cette élection.

Omer Ayub est le secrétaire général du PTI mais l’ECP ne le reconnaît pas ; Asad Umar est toujours le titulaire du poste en ce qui concerne le dossier de l’ECP. Assad a quitté la politique. Ce que pense Babar du secrétaire général reste flou. Aussi, s’il est confirmé concernant les autres responsables qui ont cessé d’exister après l’invalidation des élections.

Babar faisait partie de ceux qui ont déposé une plainte auprès de l’ECP pour ne pas avoir été autorisé à participer au concours. Il a demandé que les élections tenues le 2 décembre de l’année dernière soient déclarées nulles et non avenues sans aucun effet juridique et que le parti soit invité à organiser de nouvelles élections.

“Compte tenu de l’histoire mouvementée du PTI dans la conduite d’élections transparentes au sein du parti, comme en partie documentée dans l’ordonnance de l’ECP du 11/03/2023, la Commission peut nommer des observateurs tiers indépendants pour examiner et surveiller de nouvelles élections intra-parti du PTI”, avait-il en outre demandé. Qu’il souhaite ou non que les élections se déroulent de cette manière deviendra clair aujourd’hui.