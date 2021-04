Un homme dont l’attentat suicide à la bombe a explosé sous l’autorité portuaire de New York il y a quatre ans a été condamné à la prison à vie jeudi.

Akayed Ullah, 31 ans, un immigrant bangladais qui a juré fidélité en ligne à l’Etat islamique le jour de l’attaque, a été condamné par le juge Richard Sullivan devant le tribunal fédéral de Manhattan.

Une capture d’écran vidéo montre les suites du 11 décembre 2017 de la tentative de kamikaze, Akayed Ullah, s’effondrant au sol à l’intérieur d’un tunnel souterrain reliant la gare routière de l’autorité portuaire Crédit: Twitter

Le juge a qualifié la tentative de complot d’Ullah de faire exploser un dispositif suicide artisanal sous Times Square comme «un crime vraiment barbare et odieux. , »Selon l’Associated Press.

«Une peine d’emprisonnement à perpétuité est appropriée», a déclaré Sullivan.

Le juge a précisé que l’infraction d’Ullah était «un crime aussi grave qu’il y en a», malgré le fait que l’appareil fixé sur sa poitrine au petit matin du 11 décembre n’avait pas explosé – le brûlant mais empêchant ceux qui l’entouraient. de souffrir de blessures graves potentiellement mortelles.

Un partisan de l’Etat islamique, Akayed Ullah, conduit dans une ambulance par des membres des services du NYPD et de la FDNY après sa tentative d’attentat suicide Crédit: Twitter

La bombe suicide artisanale d’Akayed Ullah n’a pas explosé correctement, épargnant à de nombreux innocents autour de lui des blessures potentiellement mortelles.

L’autorité portuaire de New York est devenue une scène de crime à la suite de la tentative d’attentat suicide d’un immigrant bangladais Crédits: Getty Images – Getty

Le juge a également déclaré à la tentative de kamikaze que l’emprisonnement à perpétuité était «moins draconien que la peine que vous alliez vous infliger».

Au tribunal, Ullah était contrit en parlant au juge; sa mère a sangloté de la galerie derrière lui, selon l’AP.

«Votre honneur, ce que j’ai fait le 11 décembre, c’était mal», a-t-il dit, selon l’AP. «Je peux vous dire du fond de mon cœur, je suis profondément désolé. … Je ne suis pas en faveur de nuire à des innocents.

Une partie de l’attaque d’Ullah a été capturée sur CCTV – le montrant arpentant le centre de transit bondé avant d’essayer de faire exploser l’IED.

Les enquêteurs ont déterminé que l’appareil était constitué de fragments de tuyaux métalliques remplis d’une «substance explosive» qu’il avait fabriquée en combinant des têtes de sucre et d’allumettes, des ampoules de sapin de Noël attachées à des fils pour enflammer l’appareil et de «nombreuses vis métalliques», selon le bureau du procureur américain. pour le communiqué de presse du district sud de New York.

« Ullah a construit une bombe artisanale et l’a fait exploser dans un centre de transport en commun au cœur de New York pour blesser et terroriser autant de personnes que possible – et il a admis l’avoir fait au nom de l’Etat islamique », a déclaré le procureur général adjoint John Demers. .

Au procès, les procureurs ont pu prouver que le matin où il inciterait à la terreur dans un acte de martyre, Ullah a publié une missive sur Facebook montrant sa solidarité avec Daech et appelant l’ancien président des États-Unis Donald Trump.

«Trump, vous n’avez pas réussi à protéger votre nation», a lu le message d’Ullah après avoir publié un «slogan de l’EI», pour montrer son allégeance au groupe califat, selon le communiqué des procureurs fédéraux.