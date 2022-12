Akash Shinde mène Puneri Paltan à gagner Dabang Delhi KC

Le Raider Akash Shinde a mené Puneri Paltan à une victoire palpitante 47-44 contre Dabang Delhi KC lors d’un match de la saison 9 de la Pro Kabaddi League (PKL) au stade couvert Gachibowli dimanche.

Puneri Paltan détenait une avance confortable dans les 10 dernières minutes du match, mais le capitaine Naveen Kumar a réalisé une performance inspirante pour mener la riposte de Dabang Delhi KC. Cependant, l’équipe de Pune a gardé son sang-froid dans les dernières minutes du match et finalement sont sortis vainqueurs.

Avec la victoire, Puneri Paltan s’est déplacé vers le haut de la table.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

Ashu Malik a récolté quelques points de contact alors que Dabang Delhi a pris les devants à 6-4 à la 5e minute. Naveen Kumar a également intensifié son jeu et réduit le Puneri Paltan à seulement deux membres sur le tapis. Quelques instants plus tard, Ravi Kumar a taclé Akash Shinde alors que l’équipe de Delhi infligeait un All-Out à la 9e minute pour prendre une énorme avance à 13-7.

Cependant, Pankaj Mohite et Akash Shinde ont affecté les raids et ont maintenu Puneri Paltan dans le match à 12-16. Par la suite, Abinesh Nadarajan s’est attaqué à Naveen Kumar lors d’un raid Do or Die alors que l’équipe de Pune continuait de prendre la tête.

Mohammad Nabibakhsh a eu une grande chance d’infliger un All-Out, mais Vijay Malik a réussi un SUPER TACKLE brillant pour maintenir Delhi à flot. Cependant, l’équipe de Pune a réussi à réaliser un All-Out dans la dernière minute de la première mi-temps mais était toujours à la traîne à 20-21. Mais, Shinde a effectué un raid et Nadarajan a taclé Naveen pour donner à Puneri la tête à 22-21 à la fin de la première mi-temps.

Shinde a continué à briller en seconde période alors que l’équipe de Pune a pris une avance de trois points à 25-22 à la 24e minute. Quelques instants plus tard, les Paltan ont taclé Manjeet et infligé un autre All-Out pour atteindre un bastion du match à 30-24.

Shinde de Pune a réussi un super raid brillant à la 29e minute, rattrapant Vishal, Ashu Malik et Krishan et a aidé son équipe à prendre une avance massive à 35-25.

Cependant, Naveen a effectué un Super Raid peu de temps après et a maintenu les espoirs de Delhi en vie. Mais, l’équipe de Pune a continué à faire rage et a infligé un All-Out pour prendre une avance de 9 points à 41-30 à la 31e minute.

Cependant, Naveen n’était pas d’humeur à abandonner alors qu’il a réussi un magnifique raid multipoint à la 37e minute pour garder son équipe dans le match à 38-43.

Quelques instants plus tard, Ravi Kumar a taclé Nabibakhsh alors que l’équipe de Delhi infligeait un All-Out pour se rapprocher du score de Pune à 43-46. Cependant, les Puneri Paltan ont parfaitement joué leurs cartes dans la dernière minute et ont décroché un thriller à la fin.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici