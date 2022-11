Akash Shinde joue le rôle de Puneri Paltan qui enregistre sa victoire sur UP Yoddhas

Le Raider Akash Shinde était la star avec 15 points alors que le Puneri Paltan est sorti tous les canons flamboyants et a enregistré une victoire 40-31 sur UP Yoddhas dans la saison 9 de la Pro Kabaddi League au complexe sportif Shree Shivchhatrapati, vendredi.

Les deux équipes ont joué un match au coude à coude dans les premières minutes du match et ont été bloquées à 5-5. Alors que Surender Gill ramassait des points de raid pour les UP Yoddhas, le raider Akash Shinde menait la charge pour le Puneri Paltan.

A LIRE AUSSI : Para-Badminton Championnats du monde : les paires indiennes de double entrent en quarts

Cependant, Shinde a récolté des points de raid successifs et les défenseurs Mohammad Nabibakhsh et Fazel Atrachali l’ont soutenu pour aider l’équipe de Pune à avancer à 9-6 à la 11e minute.

Mohit Goyat a également rejoint la fête alors que le Paltan a pris une énorme avance à 12-7 à la 15e minute. L’équipe de Pune a continué à faire rage et a terminé la première mi-temps en tête à 19-11.

Les Yoddhas ont montré plus d’urgence en seconde période et ils ont infligé un All Out pour réduire l’écart entre les deux équipes à 18-21.

Cependant, Goyat a réussi un raid fantastique à la 25e minute pour aider son équipe à continuer d’avancer. Surender Gill a effectué un raid en plusieurs points, mais Puneri Paltan détenait toujours la tête à 27-23 à la 30e minute.

Quelques instants plus tard, Fazel Atrachali a taclé Pardeep Narwal et a aidé son équipe à infliger un All Out et à prendre une avance massive à 33-24. Le Puneri Paltan a continué à être en feu pour le reste du match et a finalement clôturé une victoire complète.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives ici