Akash et Nishant passent aux pré-quartiers

Les pugilistes indiens Akash Sangwan (67 kg) et Nishant Dev (71 kg) ont remporté des victoires confortables et se sont qualifiés pour les pré-quarts de finale des Championnats du monde de boxe masculine IBA 2023 à Tachkent, en Ouzbékistan, samedi.

Akash affrontait le Chinois Fu Mingke en huitièmes de finale. Le boxeur indien a été plus rapide que Fu, dès le début et a porté de lourds coups à son adversaire. Akash a joué à distance et a évité les coups de Fu tout au long du combat.

Le dernier tour a vu une tentative désespérée du boxeur chinois de monter un retour, mais Akash l’a confortablement traité et a gagné 5-0 par décision unanime. Il affrontera le Kazakhstanais Dulat Bekbauov en huitièmes de finale mardi.

Lors des huitièmes de finale des poids moyens légers, Nishant Dev a affronté Lee Sangmin de Corée du Sud. Le boxeur indien, qui avait battu le médaillé de bronze mondial Sarkhan Aliyev d’Azerbaïdjan au tour précédent a montré sa polyvalence technique aujourd’hui. Il a joué le jeu de la patience au premier tour et jaugé la stratégie de son adversaire tout en décrochant suffisamment de coups pour gagner le tour.

Les deux derniers rounds ont vu les deux pugilistes échanger de gros coups, mais Nishant a été le plus précis des deux boxeurs et a remporté une victoire unanime 5-0 pour l’Inde. Le gaucher affrontera le Palestinien Foqahaa Nidal en pré-quart de finale mardi.

Dimanche, quatre Indiens – Deepak (51kg), Mohammad Hussamuddin (57kg), Sumit (75kg) et Narender (92+kg) seront en action.

Deepak affrontera le médaillé de bronze olympique de Tokyo et champion du monde 2021 Saken Bibossinov en huitièmes de finale tandis que Hussamuddin affrontera le Russe Savvin Eduard en pré-quart de finale. Sumit débutera sa campagne en huitièmes de finale contre le Russe Pavel Sosulin tandis que Narender affrontera Arzola Lopez de Cuba en huitièmes de finale.

Le tournoi en cours voit la participation de 538 boxeurs, dont plusieurs médaillés olympiques, de 107 pays.

