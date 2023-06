Akash Ambani-Shloka Ambani trouve un nom parfait pour leur fille nouveau-née; savoir ce que cela signifie

Il y a un nouvel ajout à la famille Ambani. Akash Ambani et Chloka Mehta a récemment accueilli son deuxième enfant. Leur famille est maintenant complète puisqu’une fille est née. Leur fils Prithvi Ambani a une jolie petite sœur. Il y a quelques jours à peine, Shloka Ambani et sa famille ont ramené leur petit ange à la maison. Et maintenant, ils ont annoncé le nom de leur bébé. Les heureux parents ont choisi un prénom parfait pour leur fille chérie. Ils l’ont nommée Veda Akash Ambani.

La mise à jour a été partagée par le paparazzo Viral Bhayani. Il a partagé une annonce révélant le nom de la fille d’Akash Ambani et Shloka Mehta Ambani. L’annonce a Prithvi Ambani présentant sa petite sœur Veda Akash Ambani. L’annonce contient également les noms des grands-parents de Veda – Nita Ambani et Mukesh Ambani et Russell Mehta et Mona Mehta. Il porte également les noms d’Isha Ambani, Anand Piramal, Anant Ambani, Radhika Merchant, etc.

Découvrez l’annonce du nom du bébé ci-dessous:

Voici une vidéo d’Akash Ambani et de sa famille quittant l’hôpital pour ramener leur princesse à la maison.

Que veut dire Véda ?

Veda en sanskrit signifie connaissance. Le nom fait également référence à un texte religieux originaire de l’Inde ancienne. Il détient une valeur profonde dans la mythologie hindoue. Décidément, c’est un beau nom choisi par la famille Ambani.

C’est en 2019 qu’Akash Ambani et Shloka Mehta se sont mariés. Leur mariage était l’un des plus somptueux et glamour jamais vu. De Shah Rukh Khan-Gauri Khan, Aamir Khan-Kiran Rao à Sachin Tendulkar et plus encore – de nombreuses célébrités ont assisté à leur grand mariage qui a duré quelques jours. Ils se sont fiancés en 2018 et en un an, ils se sont mariés. Maintenant, Shloka Mehta et Akash Ambani sont parents de deux magnifiques enfants. Récemment, la sœur Isha Ambani a également accueilli ses jumeaux dans ce monde. Le parivaar d’Ambani a été ravi de tous les nouveaux ajouts qui arrivent à la famille. Restez à l’écoute pour en savoir plus.