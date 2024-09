AKASAKA BOUNDS Appartement / Studio KOM

© Akira Nakamura

+ 10





Zone Zone de ce projet d’architecture Zone:

54 m²



Année Année de réalisation de ce projet d’architecture Année:



2024



Photographies



Fabricants Marques avec des produits utilisés dans ce projet d’architecture Fabricants : Cocentino, KSAG, Textile du Pacifique, Tajima, Équipage du bois



Architectes principaux :



Studio KOM / Keisuke Okamoto et Maria







© Akira Nakamura

Description textuelle fournie par les architectes. La vie de jeune marié est un processus d’acceptation d’une personne qui a suivi un chemin de vie différent dans votre propre monde intérieur. La rencontre avec des valeurs différentes est à la fois rafraîchissante et éphémèrement solitaire, un peu comme des moments de tristesse poignante au milieu d’une merveilleuse aventure. L’architecture capture parfois cette émotion éphémère d’une rencontre unique.

© Akira Nakamura

Plan et coupe

Pour toujours profiter de la beauté éphémère de l’aventure, le thème a été fixé comme « un séjour sans fin dans l’hôtel le plus prestigieux ». La conception de notre maison a commencé comme un enregistrement personnel et éphémère consistant à incorporer dans notre espace de vie la beauté terrestre que nous avons vécue lors de notre lune de miel en Nouvelle-Zélande et en Australie.

© Akira Nakamura

© Akira Nakamura

La grille de base est un cadre rigide RC composé d’unités mesurant 5,4 m × 6,3 m. Les planchers ont été retirés sur une demi-travée jusqu’à l’entrée, ne laissant qu’un couloir d’approche flottant. Les 1,5 unités restantes sont contenues dans les quartiers privés, et le balcon s’étendant à partir de là sur 1/4 d’unité (2,7 mx 3,1 m) est clairement conçu pour une utilisation intérieure dans les quartiers privés. Cette approche luxueuse et ce balcon, situés sur les côtés opposés, constituaient les principales attractions de l’espace existant, fonctionnant pleinement comme des dispositifs permettant de transformer l’environnement animé de Tokyo en une riche expérience de vie.

© Akira Nakamura

Plan

Le hall d’entrée devait adopter de manière spectaculaire et symbolique l’échelle luxueuse de l’approche susmentionnée. Faire allusion au balcon sud depuis l’entrée a été jugé nécessaire pour maximiser le charme de l’espace existant. L’espace de canalisation existant étant accroché au mur et la hauteur effective sous plafond sous la grande poutre étant d’environ 1900 mm, un lavabo a été placé sous la poutre, conçu comme un portail. Il s’agit d’un lieu pour se laver les mains en rentrant chez soi, en passant d’un espace urbain à un espace de vie, ou pour vérifier son apparence avant de partir, en passant d’un espace de vie à un espace urbain. En représentant spatialement l’acte de basculer entre deux sphères, nous avons cherché à redéfinir le hall d’entrée comme la « frontière ON-OFF ».

© Akira Nakamura

Section

© Akira Nakamura

La cuisine et l’espace de travail ont été placés l’un à côté de l’autre, maintenant une relation dynamique, et positionnés le long du mur reliant le balcon à l’entrée. La magnifique surface de l’eau du lac Erskine en Nouvelle-Zélande, un endroit mémorable de nos voyages, était représentée par l’utilisation de carreaux extrudés humides, permettant à la riche lumière du soleil entrant depuis le balcon d’atteindre la porte d’entrée. Les carreaux avec un vernis fabriqué à partir de terre de chamotte brute mélangée à diverses poudres métalliques réfléchissent la lumière de différentes manières, créant une belle séquence lorsque l’on se promène dans la maison.

© Akira Nakamura

L’architecture et le design d’intérieur se chevauchent mais chérissent des valeurs différentes. C’est le premier lieu de vie du couple et la première étape d’un projet commun. Les frontières entre leurs modes de vie, entre le dehors et le dehors, et entre la ville et l’espace de vie, ont été soigneusement tissées. « Boundary » est un mot clé important pour ce plan, et cet espace a été nommé « Bounds » dans l’espoir que le milieu de vie continuera d’évoluer à mesure que leurs modes de vie changeront à l’avenir.