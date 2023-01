AKAs hypnotisants de miroir illustrant l’excellence dans le divin 9

C’est une affaire sérieuse !

Nous nous sommes réunis ici aujourd’hui pour célébrer les femmes fascinantes du miroir de Alpha Kappa Alpha Sorority, incorporée qui ont passé les 115 dernières années à illustrer l’excellence tout en rappelant à tous que les affaires AKA sont une affaire sérieuse.

L’organisation légendaire a commencé comme la vision de neuf étudiants universitaires sur le campus de l’Université Howard en 1908. Depuis lors, la sororité s’est épanouie en une organisation à impact mondial de près de 300 000 membres formés à l’université, liés par les liens de la fraternité et habilités par un engagement envers le leadership-serviteur qui est à la fois national et international dans sa portée.

Au fur et à mesure de la croissance d’Alpha Kappa Alpha, elle a maintenu son orientation dans deux domaines clés : le développement personnel et professionnel tout au long de la vie de chacun de ses membres ; et galvaniser ses membres en une organisation au pouvoir et à l’influence respectés, constamment à l’avant-garde d’un plaidoyer efficace et d’un changement social qui se traduit par l’égalité et l’équité pour tous les citoyens du monde.

De nombreuses célébrités emblématiques, dont Maya Angelou, Phylicia Rashadet Toni Morisson représentent la sororité légendaire qui continue d’inspirer des générations de femmes noires dynamiques.

En 2021, un groupe de célébrités particulièrement étoilé, dont Tracee Ellis Ross et Cynthia Erivolégende du basket Lisa Lesliejournaliste Robin Robertdirigeant d’entreprise Ursula M. Burnscélèbre costumier Ruth E. Carterproducteur de film Debra Martin Chaseet l’auteur de “The Color Purple” Alice Marcheur ont été intronisés membres d’honneur.

Cette année, tante Pattie est la tête d’affiche de la promotion 2023 des intronisés honoraires qui comprend également la star de Gospel / animatrice de radio syndiquée Erica Campbelll’athlète olympique d’athlétisme le plus décoré d’Amérique Allyson Félixet fonctionnaire pionnière du Congrès du Delaware Lisa Blunt Rochester.

Il convient également de mentionner est Président Bidenmessage spécial de aux AKAs que vous pouvez voir ci-dessous :

