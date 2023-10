Akansha Ranjan, la meilleure amie d’Alia Bhatt, a-t-elle aimé un commentaire louche sur Karan Johar offrant des opportunités aux enfants nepo « sur un plateau » ?

L’amitié d’Alia Bhatt et Akansha Ranjan Kapoor est un pur objectif. Les deux sont ensemble depuis l’enfance. Cette dernière a publié un article expliquant à quel point poursuivre le rêve de devenir actrice était une affaire éprouvante mentalement et émotionnellement. Akansha Ranjan Kapoor a écrit que réussir dans l’industrie par ses propres mérites était un voyage ardu. Beaucoup ont répondu en disant qu’ils avaient trouvé une résonance avec son message sur le fait d’être un acteur en difficulté. Une partie de son long message disait : « Ce n’est pas facile. Ce n’est pas amusant. Mais ensuite tu continues. Parce que tu sais que tu l’aimes. Et tu sais que tu es bon. Et tu sais que quand tu le feras, ce sera sur votre PROPRE mérite, non pas parce que quelqu’un d’autre a cru en vous, mais parce que vous avez cru en vous-même. Et vous ne devez ce bonheur qu’à VOUS-MÊME ! Et votre travail acharné. Et votre persévérance. Pour vous être présenté, encore et encore, et encore. »

Article louche sur Karan Johar

Une personne a commenté ceci en disant : « Allez-y, ma fille ! Vous avez plus de mérite que certains des enfants nepo qui ont des pères DIEU comme KJo qui leur donnent tout sur un plateau… » Maintenant, ce message a été aimé par Akansa Ranjan Kapoor. comme le prétend un internaute sur Reddit.

L’utilisateur sur Reddit a partagé des captures d’écran montrant comment Akansa Ranjan Kapoor et sa mère Shashi Ranjan ont aimé la publication. Jetez un oeil ci-dessous…

Akansha, la meilleure amie d’Alia, et sa mère détestent explicitement Kjo et Alia ! byu/SingInTheRainn inBollyBlindsNGossip

Les internautes se connectent à Alia Bhatt

Karan Johar a lancé Alia Bhatt, Janhvi Kapoor, Ananya Panday et lancera bientôt Ibrahim Ali Khan. Un internaute a déclaré : « Je pense qu’il s’agit davantage d’Ananya, etc. et ne fait pas vraiment référence à Alia. » Même quelqu’un d’autre a défendu Akansha Ranjan Kapoor en disant : « Et comment savez-vous qu’il s’agit d’Alia ? Elle est sa seule protégée à succès, donc la plupart des gens la qualifient de méritante. Elle a justifié l’opportunité qu’elle a eue. Akanksha et sa mère aiment cela pourrait très bien être à propos de Janhvi. ou Ananya, des nouvelles venues qui n’ont pas vraiment fait leurs preuves. Akanksha a aimé la plupart des commentaires (il n’y en a que 67 pour l’instant) et il y en a un autre qui traîne Alia mais elle n’a pas aimé ça. »

Eh bien, les gens savent à quel point Alia Bhatt et Akansa Ranjan Kapoor sont proches dans la vraie vie. De tels drames en ligne n’ont pas d’importance pour eux. Akansha est censé sortir avec Sharan Sharma, qui est réalisatrice chez Dharma Productions.