Akansha Ranjan Kapoor partage une photo inédite avec BFF Alia Bhatt, l’appelle « Meilleur moment de 2021 »

Alia Bhatt est une amie proche de l’actrice de ‘Ray’, Akansha Ranjan Kapoor. Ainsi, lorsque cette dernière a été interrogée sur son meilleur moment de cette année, elle a bien sûr dû y inclure Alia. Récemment, Akansha a fait un « Demandez-moi n’importe quoi » sur son histoire Instagram où un fan lui a posé des questions sur son « Meilleur moment de 2021 », elle a partagé une photo d’elle-même et d’Alia.

Sur la photo, on peut voir Alia et Akansha s’amuser sur la plage. Alors qu’Akansha pose la langue sortie dans un bikini de couleur sac à main, on peut voir Alia avec son sourire classique qui a l’air super chaud dans un bikini de couleur rose.

La photo date de février de cette année, lorsque les filles sont allées aux Maldives. La sœur d’Alia, Shaheen Bhatt et la sœur d’Akansha, Anushka Ranjan les ont également accompagnées pendant le voyage.

On a également demandé à Akansha « qui est votre meilleure amie ou Athiya Shetty », à laquelle elle a répondu « les deux sont des parasites », avec un emoji de singe.

Akansha Ranjan Kapoor a fait ses débuts d’actrice avec le film Netflix « Guilty » l’année dernière, qui mettait également en vedette Kiara Advani, Gurfateh Singh Pirzada et Taher Shabbir dans des rôles clés. Lorsqu’un fan lui a demandé : » tu es lié à Ki ? » se référant à Kiara, Akansha a partagé une photo avec elle et a répondu : » nous sommes les plus mignons « .

Akansha a également révélé son « Kapoor préféré ». Lorsqu’un fan lui a demandé, « qui est ton fav kapoor », elle a répondu en disant: « sur demande spéciale, je reviens pour le seul et unique * roulement de tambour* Arjun Kapoor @arjunkapoor ».

Akansha a été vu pour la dernière fois dans Netflix Anthology ‘Ray’ – un hommage au cinéaste légendaire Satyajit Ray – qui comprenait également Manoj Bajpayee et Harsh Varrdhan Kapoor, Radika Madan, Ali Fazal, entre autres.

Pendant ce temps, Alia a plusieurs grands projets dans sa cagnotte, notamment Brahmastra avec Ranbir Kapoor et Amitabh Bachchan, Gangubai Khatiawadi de Sanjay Leela Bhansali, Darlings et RRR avec Jr NTR et Ram Charan.