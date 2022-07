Akanksha Puri vole le cœur de Mika Singh et sort vainqueur de Swayamvar

Swayamvar : Mika Di Vohti, une émission de téléréalité dans laquelle le chanteur Mika Singh était à la recherche d’un partenaire de vie pour lui-même, a finalement pris fin. La finale a eu lieu le dimanche 24 juillet, au cours de laquelle le candidat Akanksha Puri est devenu le vainqueur de l’émission. Mika Singh a choisi Akanksha Puri plutôt que Prantika Das et Neet Mahal. Alors que les trois finalistes avaient leurs cérémonies haldi, mehendi et sangeet, c’est à Akanksha Puri que Mika a posé la guirlande de mariage pour annoncer qu’elle avait conquis son cœur.

Parlant de Mika épousant Akanksha, une source a été citée disant à indianexpress.com que la chanteuse ne s’est pas mariée avec Akanksha mais a seulement mis la guirlande autour de son cou pour laisser entendre qu’elle était celle qu’il lui fallait. La source a également déclaré que le chanteur voulait “passer du temps de qualité” avec Akanksha “loin des caméras avant qu’ils ne prononcent leurs vœux de mariage”. Les rapports mentionnaient également que Mika avait demandé la bénédiction des parents d’Akanksha.

Akanksha Puri était entré dans l’émission en tant que candidat wild-card. Akanksha et Mika sont amis et l’année dernière, avant même l’annonce de l’émission, il a été rapporté que les deux sortaient ensemble et prévoyaient de se marier après qu’une vidéo des deux cherchant des bénédictions dans un Gurudwara soit devenue virale sur les réseaux sociaux. Cependant, Akanksha avait précisé plus tard qu’il ne s’agissait que d’un pooja.

“Donc, c’était un paath (pooja) qu’il (Mika Singh) gardait chez lui, c’est fait pour la positivité et bonne chance pour l’avenir. Je suis juste allé là-bas pour chercher des bénédictions mais on dirait que les gens supposent autre chose ! C’était le jour du poisson d’avril donc les gens pensaient que c’était une farce mais ce sont de vraies photos et vidéos de sa maison !!” avait-elle dit en réponse aux reportages des médias selon lesquels elle épousait Mika.

Sur le plan du travail, Akanksha, qui a une forte présence sur les réseaux sociaux avec plus de 1,4 million d’abonnés sur Instagram, a essayé le rôle de la déesse Parvati dans Vighnaharta Ganesh. Cependant, elle a quitté la série en 2020.