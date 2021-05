Akanksha Puri s’enracine pour que Divyanka Tripathi remporte ‘Khatron Ke Khiladi 11’ | Nouvelles télévisées

Mumbai : l’actrice Akanksha Puri s’enracine pour « homie » et la star de la télévision Divyanka Tripathi pour remporter la saison 11 de l’émission de télé-réalité d’aventure « Fear Factor : Khatron Ke Khiladi ».

« Beaucoup de gens que je connais font Khatron Ke Khiladi (KKK) cette année, donc c’est difficile pour moi de prendre un nom, mais je soutiens définitivement Divyanka Tripathi alors que nous parcourons un long chemin. Nous sommes des potes, de la même ville natale et du même l’école. Je sais vraiment de quoi elle est capable. C’est une fille forte et elle peut donner du fil à retordre à tous les concurrents, ce sera un sentiment de fierté de la voir gagner KKK », a déclaré Akanksha.

Elle dit qu’elle aimerait aussi faire partie de l’émission : « Si on me donne l’occasion, j’adorerais faire partie du KKK, j’ai dit à Divyanka de me donner tous les détails et astuces secrètes une fois de retour, alors c’est pourrait m’aider à l’avenir! »