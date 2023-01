Akanksha Gupta et Rachit Shah livrent des bouleversements pour soulever des titres

Akanksha Gupta et Rachit Shah du Maharashtra ont poursuivi leur belle forme de dénigrement des graines pour se couronner de gloire, remportant respectivement les titres U-17 filles et U-15 garçons lors du KH Rambhia Memorial Juhu Gymkhana All-India Junior Squash Open, un événement SRFI 3 étoiles, joué sur les courts vitrés du JVPG Club.

L’Akanksha non classé a représenté Karin Phipps (Mah 3/4) dans la ronde du titre, remportant 7-11, 11-2, 9-11, 11-2, 11-4, tandis que Rachit, qui avait éliminé la tête de série en les demi-finales, a pointé ses armes sur la deuxième tête de série, Anshuman Jaising (Homme), remportant le match pour le titre 2-11, 11-8, 11-8, 11-8.

A LIRE AUSSI| EN IMAGES | “Roi de Melbourne”: Novak Djokovic décroche son 10e titre à l’Open d’Australie

La tendance des victoires contrariées s’est également poursuivie dans les autres matches finaux, la deuxième tête de série Anika Dubey (Mah) battant la tête de série Vyomika Khandelwal (TN) pour le titre U-15 féminin et Harshal Rana et Saanvi Kalanki, toutes deux têtes de série deuxième, battant la tête de série pour les titres U-13 garçons et filles respectivement.

Om Semwal et Aditya Chandani, les têtes de série des catégories garçons U-19 et U-17, ont été à la hauteur de leurs attentes, remportant les titres avec des victoires consécutives contre Saran Punjabi et Arjun Somani respectivement.

Résultats (Finales) :

U-19 garçons : Om Semwal (MH) (1) contre Sharan Punjabi (MH) (2) 11-9, 11-8, 11-5.

U-17 garçons : Aditya Chandani (MH) (1) Arjun Somani (MH) (3/4) 11-6, 11-4, 11-8.

Filles U-17 : Akanksha Gupta (MH) contre Karina Phipps (MH) (3/4) 7-11, 11-2, 9-11, 11-2, 11-4.

Garçons U-=15 : Rachit Shah (MH) (5/8) contre Anshuman Jaising (MH) (2) 3-11, 11-8, 11-8, 11-8.

Filles U-15 : Anika Dubey (MH) (2) contre Vyomika Khandelwal (TN) (1) 11-8, 11-6, 9-11, 11-8.

U-13 garçons : Harshal Rana (RH) (2) contre Rudra Pathania (CH) (1) 5-11, 11-7, 11-8, 11-3.

Filles U-13 : Saanvi Kalanki (MP) (2) bt Aroma (UP) (1) 11-7, 9-11, 6-11, 11-6, 11-6.

U-11 garçons : Sahil Waghamare (MH) (1) contre Prabhav Bajoria (RJ) (2) 11-5, 11-4, 11-6.

Filles U-11 : Aashi Shah (MH) (1) contre Sudhanjali Yadav (MH) (3/4) 11-5, 11-5, 11-8.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)