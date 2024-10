Akala, le petit ami présumé d’Angelina Jolie, la présente à ses amis et à sa famille : rapport

Les choses semblent s’échauffer pour Angelina Jolie et le rappeur britannique Akala.

Akala aurait présenté l’acteur oscarisé, 49 ans, à ses amis et à sa famille, des sources ont déclaré au Daily Mail Lundi.

Les initiés affirment que le duo s’est lié autour d’un « amour partagé de l’histoire et de sa source de connaissances ».

Akala, 40 ans, aurait « informé Angelina du passé colonial de la Grande-Bretagne et des personnalités noires éminentes du pays ».

La rumeur selon laquelle la romance entre Angelina Jolie et le rappeur britannique Akala s'intensifierait.

Des sources ont déclaré lundi au Daily Mail qu’il avait présenté l’acteur oscarisé à ses amis et à sa famille. Akala/Instagram

Les initiés affirment que les deux hommes se sont liés autour d’un « amour commun de l’histoire et de sa source de connaissances ». FilImage

« Akala a beaucoup appris à Angelina Jolie sur l’histoire des Noirs britanniques alors qu’elle cherche de nouvelles sources pour ses films », ont déclaré les sources du média à propos du couple présumé.

« Il lui a présenté l’histoire de Kelso Cochrane. C’est une historienne passionnée, donc il y a eu beaucoup de conversations sur Olive Morris et Kelso.

Même si ni le « Mr. et Mme Smith » ni Akala n’ont confirmé publiquement qu’ils sortaient ensemble, les initiés ont affirmé qu’il « aime à quel point Jolie est intrépide et indépendante ».

« Ils se voient et sortent régulièrement », ont ajouté les sources à propos des deux – qui ont également été aperçus séparément au Festival du film de Londres jeudi.

« Akala a beaucoup appris à Angelina Jolie sur l’histoire des Noirs britanniques alors qu’elle cherche de nouvelles sources pour ses films », ont-ils déclaré. Nils Jorgensen / Shutterstock

Les sources du tabloïd ont déclaré qu’Akala « aime le caractère intrépide et indépendant » de Jolie. Nancy Rivera / SplashNews.com

La sœur d’Akala est la rappeuse britannique Mme Dynamite, à qui Jolie s’intéresse également, selon les sources du tabloïd.

« Ils ont été présentés grâce à une entreprise caritative qu’ils soutenaient tous les deux, et Angelina souhaite en savoir plus sur son activisme et adore la musique de sa sœur », ont-ils déclaré.

Pendant ce temps, une autre source a également déclaré au média qu’il n’y avait « aucun lien romantique » entre la mère de six enfants et le musicien de « Carried Away ».

Ils ont même allégué qu’Akala sortait avec sa partenaire commerciale Chanelle Newman.

« Ils se voient et sortent régulièrement », ont-ils ajouté à propos du couple récemment aperçu ensemble à New York. Nancy Rivera / SplashNews.com

Pendant ce temps, une autre source a déclaré au média qu’il n’y avait « aucun lien romantique » entre Jolie et Akala. Atelier Jolie/Dan Chen/Instagram

Ce nouveau développement dans la relation entre Jolie et Akala intervient au milieu d’un rapport affirmant qu’ils auraient passé du temps ensemble dans son hôtel à Londres.

« Angelina et Akala passent secrètement des nuits ensemble dans son hôtel londonien, The Corinthia », a déclaré une source. dit au Soleil le lundi.

« Angelina est arrivée à l’hôtel via le quai de chargement vers 20 heures mercredi avant d’être rejointe par Akala vers 22 heures. Les deux hommes ont passé la nuit de mercredi et jeudi ensemble à l’intérieur de l’hôtel et ne sont pas repartis.

Jolie était auparavant mariée à l’acteur Brad Pitt de 2014 à 2019. Getty Images

Les ex partagent six enfants, dont les fils adoptifs Maddox, 23 ans, et Pax, 20 ans, et leur fille Zahara, 19 ans. Jolie a donné naissance à Shiloh, 18 ans, et aux jumeaux Knox et Vivienne, 16 ans. FilImage

Bien qu’Akala et Jolie « utilisent des voitures séparées et des entrées secrètes pour garder leur relation secrète », leur romance serait « la vraie affaire ».

Outre la sortie de la semaine dernière, la native du Royaume-Uni et Jolie ont été photographiés au Festival du film de New York le 29 septembre. Ils ont même été photographiés aux côtés du fils de Jolie, Pax, 20 ans, qu’elle partage avec son ex-mari, Brad Pitt.

Plus tôt, le 28 septembre, Akala et Jolie avaient été aperçues lors d’un événement à New York avant le festival du film.

Jolie était auparavant mariée à Pitt, 60 ans, de 2014 jusqu’à ce qu’ils se séparent en 2016. Ils ont été déclarés légalement célibataires en 2019 et restent impliqués dans une procédure de divorce.