Akai lance un téléviseur intelligent Full-HD Fire TV Edition de 43 pouces en Inde, au prix de Rs 23999

Akai, la société japonaise de technologie grand public, a dévoilé son nouveau téléviseur intelligent Full HD Fire TV Edition de 43 pouces en Inde. Comme son nom l’indique, le téléviseur intelligent exécute Amazon FireOS qui est livré avec la prise en charge de l’assistant vocal Alexa intégré. De plus, les clients reçoivent une télécommande TV qui présente des similitudes avec la télécommande Fire TV Stick, à l’intérieur de l’emballage. Cependant, la télécommande Akai TV est livrée avec des boutons supplémentaires tels que les boutons dédiés Amazon Prime Videos, Amazon Music, Netflix et Apps.

Le téléviseur intelligent Akai Fire TV Edition est actuellement disponible à l’achat sur Amazon Inde pour 23999 Rs. La société japonaise, avec le lancement du nouveau téléviseur, espérerait rivaliser avec des concurrents comme OnePlus et Xiaomi qui proposent également des téléviseurs intelligents à ce prix en Inde. Cependant, les téléviseurs intelligents populaires de ces marques, tels que le téléviseur de la série OnePlus Y et le Xiaomi Mi TV 4A Pro, exécutent tous deux un système d’exploitation basé sur Android au lieu de FireOS, ce qui est pratique avec les appareils de streaming Amazon Fire TV. Akai a annoncé l’arrivée de nouvelles variantes de taille de 32 pouces et 50 pouces en Inde dans les mois à venir, mais les détails exacts de la disponibilité restent flous.

En termes de design, le téléviseur intelligent Akai Fire TV Edition arbore un écran LED Full HD de 43 pouces (1 920 x 1 080 pixels) avec des cadres minces sur tous les côtés. Les utilisateurs peuvent soit placer le téléviseur sur une surface plane avec son support de table, soit le fixer au mur via des supports Vesa. Le téléviseur intelligent Akai offre également un taux de rafraîchissement de 60 Hz, un angle de vision de 178 degrés et des haut-parleurs de 20 W avec prise en charge de Dolby Audio et DTS Tru Surround. L’appareil est livré avec des applications préchargées telles que YouTube, Amazon Prime Video, Netflix, Hotstar, Zee5, SonyLiv et plus encore.

Le téléviseur intelligent Akai 43 pouces Full-HD Fire TV Edition intègre également un processeur quadricœur associé à 1 Go de RAM et 8 Go de stockage. Il prend également en charge la duplication d’écran qui permet aux utilisateurs de lire le contenu de leur smartphone directement sur le téléviseur. Ses options de connectivité comprennent trois ports HDMI et un port USB. Comme mentionné, la télécommande du téléviseur est incluse dans la boîte qui dispose également d’un bouton vocal Amazon Alexa dédié.