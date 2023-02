AK62 : Vignesh Shivan du film d’Ajith Kumar ; CE directeur susceptible de monter à bord

La superstar tamoule Ajith Kumar avait précédemment annoncé sa collaboration avec le réalisateur Vignesh Shivan pour son prochain film AK 62. Le film était sur le point de sortir, mais une mise à jour choquante est arrivée dans les nouvelles. Vignesh Shivan a quitté le projet, laissant Ajith Kumar à la recherche d’un nouveau réalisateur. Cependant, des rapports récents suggèrent que l’acteur a trouvé un nouveau réalisateur à recruter. Lisez la suite pour savoir qui dirigera désormais AK62.

Après la séparation d’Ajith Kumar et du mari de Nayanthara, Vignesh Shivan, le film tant attendu a été reporté. Néanmoins, le film se remettra bientôt sur les rails car les réalisateurs ont trouvé un nouveau réalisateur. Provisoirement intitulé AK 62 est susceptible d’être dirigé par Magizh Thirumeni. L’acteur et l’équipe du film accueilleront désormais le nouveau réalisateur pour prendre la relève.

Le cinéaste Magizh a impressionné l’acteur avec sa narration pour le film. Et il a remplacé Vignesh Shivan de la présidence de la direction en un rien de temps après leur séparation supposée. Selon les rapports, la collaboration d’Ajith Kumar et de Magizh Thirumeni sera annoncée prochainement. Si l’on en croit les rapports, Magizh Thirumeni sera le favori du prochain film d’Ajith Kumar.

Magizh Thirumeni travaille principalement dans l’industrie cinématographique tamoule. Il a travaillé comme assistant des réalisateurs Selvaraghavan et Gautham Vasudev Menon. Indépendamment, il a réalisé cinq films, à savoir Mundhinam Paarththaenae (débuts en 2010), Thadaiyara Thaakka (2012), Meaghamann (2014), Thadam (2019) et Kalaga Thalaivan.

Le prochain film d’Ajith Kumar, AK 62, est financé par Lyca Productions. Cela marque la première collaboration entre les bannières tamoules et la superstar Ajith Kumar. Le plus grand film d’action devrait mettre en vedette Aishwarya Rai Bachchan et Trisha Krishnan dans les rôles principaux. Les deux actrices ont fait leur dernière apparition ensemble dans Ponniyin Selvan-I de Mani Ratnam.