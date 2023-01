AK62 : Le tournage du film d’action d’Ajith Kumar et Vignesh Shivan poussé ? Voici tout ce que l’on sait sur le projet

Ajith Kumar surfe sur le succès de sa dernière sortie Thunivu. Le film a brillé au box-office en faisant une entreprise prospère. La superstar tamoule a ensuite un film avec Vignesh Shivan qui est provisoirement intitulé AK 62. L’acteur était censé commencer le tournage du film tant attendu en janvier, mais le dernier développement autour du film est que le tournage a été reporté.

Ajith Kumar s’est associé au célèbre réalisateur Vignesh Shivan, qui a récemment épousé l’actrice sudiste à succès Nayanthara. Ce projet sera son 62e film d’où le titre de travail est AK 62 qui abrège l’initiale de la superstar et le numéro de son film. Les fans attendent avec impatience le film d’action des superstars, mais il a été retardé. Maintenant, il devrait être mis en vente au cours de la troisième semaine de février.

La raison de la poussée inattendue du film d’action à gros budget n’a pas été révélée. Ajith Kumar profite de vacances en Europe après le calendrier chargé de Thunivu en raison de sa sortie. Pendant son absence, le travail de pré-production est en cours et l’unité commencera à rouler le mois prochain. AK62 sera tourné dans divers endroits du nord de l’Inde et à Hyderabad et s’envolera également vers un pays étranger pour un tournage en extérieur. L’équipe organisera également une cérémonie de pooja la première semaine de février avant de commencer le tournage.

Il n’y a pas de confirmation sur le casting du film mais il se murmure que le film aura 2 rôles principaux féminins. Jusqu’à présent, il n’y a pas de validation sur un nom, mais il est supposé qu’Aishwarya Rai Bachchan et Trisha Krishna joueront le rôle principal. D’autre part, Arvind Swamy jouera l’antagoniste.

AK 62 est présenté comme le projet le plus cher d’Ajith Kumar dans sa carrière. Comme il s’agit du plus grand film d’action, les réalisateurs ont engagé des chorégraphes cascadeurs d’Hollywood pour des séquences d’action majeures. Dirigé par Vignesh Shivan, le film sera produit par Lyca Productions. Ce sera la première collaboration entre la société de production et la superstar qui travaillera pour la deuxième fois avec le réalisateur Vignesh Shivan.