AJ’s Keto Factory, anciennement AJ Sliders, propose désormais un menu sans sucre et sans gluten à St. Charles – Shaw Local

L’usine Keto d’AJ à Saint-Charles s’engage à aider les gens à manger plus sainement.

Après avoir ouvert ses portes à l’automne 2020 sous le nom d’AJ Sliders, l’entreprise – située au 2075 Prairie St., Suite 110 à St.Charles près du magasin Jewel-Osco – s’est récemment reformatée et est maintenant L’usine Keto d’AJ.

La Keto Factory d’AJ, qui a ouvert ses portes il y a environ quatre semaines, se concentre sur les aliments à faible teneur en glucides, sans gluten, sans blé, sans sucre et sans soja. Keto est l’abréviation de cétogène.

Un régime cétogène est un régime pauvre en glucides et riche en graisses. Selon webmed.coml’idée derrière un régime céto est d’obtenir plus de calories provenant des protéines et des graisses et moins des glucides.

Un régime céto peut aider une personne à perdre plus de poids au cours des trois à six premiers mois que certains autres régimes, car il faut plus de calories pour transformer les graisses en énergie que pour transformer les glucides en énergie.

AJ Sliders avait également vendu des aliments faibles en glucides et sans soja, gluten, blé et sucre. Ceux qui s’arrêteront à la Keto Factory d’AJ découvriront qu’elle propose plus d’offres que AJ Sliders.

« Nous avons élargi le menu », a déclaré le propriétaire Lance Bell, qui vit à South Elgin. “Nous voulons soutenir le mode de vie céto des gens sept jours sur sept, pas seulement une ou deux fois par mois.”

L’entreprise stocke maintenant des articles tels que des collations, des mélanges à gâteau et des biscuits, pour n’en nommer que quelques-uns. Les curseurs sont toujours au menu de la Keto Factory d’AJ avec d’autres sélections fraîchement préparées. Cependant, ils sont de plus grande taille.

“Ce sont des sandwichs de la taille d’un repas, où vous pouvez en avoir un seul et un côté et vous êtes rassasié”, a déclaré Bell.

AJ’s Keto Factory travaille également avec ses clients pour créer des plans de repas.

Bien qu’il n’y ait pas de places assises à l’intérieur dans l’usine Keto d’AJ, l’autre entreprise de Bell, Joint Java d’AJ, situé au 586 Randall Road à South Elgin, offre de nombreux sièges. L’entreprise est un café sans sucre et un point de vente au détail de céto.

“Les sandwichs et les soupes et les choses que nous créons ici sont achetés là-bas quotidiennement”, a déclaré Bell. “Vous pouvez vous asseoir à l’une de nos tables et prendre un repas.”

Bell a amélioré sa propre santé en supprimant les glucides de sa vie.

“Il fait plusieurs choses différentes”, a-t-il déclaré. “La graisse crée la satisfaction. Vous avez très rarement faim lorsque vous suivez un régime céto. Je n’ai qu’un, peut-être deux repas par jour. Et je fais ça depuis environ 10 ans. Pour moi, de midi à 20 heures, c’est la seule fenêtre où je mange n’importe quoi.

Il l’a fait parce qu’il en avait marre de prendre du poids.

“Tous les 10 ans sur cette planète, votre métabolisme chute de 10%”, a déclaré Bell, qui a 53 ans. “J’ai atteint 200 livres un jour et sur mon corps, c’est beaucoup. Je me sentais juste misérable. J’ai pensé essayer cette chose et j’ai perdu 23 livres en six semaines. C’était trop facile.

Il a expérimenté pour la première fois un régime céto il y a 13 ans et suit régulièrement un régime céto depuis 10 ans maintenant.

Mario Arevalo, directeur des opérations chez AJ’s Keto Factory, peut également témoigner de la façon dont le passage à un régime céto l’a aidé à améliorer sa santé.

“Je pesais 128 livres de plus”, a déclaré Arevalo, qui vit à Huntley. «Mais j’ai toujours mes 128 livres de papilles gustatives. Je veux donc m’assurer que les textures, les saveurs et tout correspondent à ce que vous obtiendriez dans un restaurant normal. Nous devons évidemment le portionner pour le garder dans le régime céto et il y a certaines restrictions que nous devons respecter en ce qui concerne les ingrédients et autres. Mais c’est ce que j’essaie de faire, changer complètement notre façon de voir les repas planifiés ou les repas diététiques.

Pour les repas planifiés, tout est fait sur commande.

“Tout peut être personnalisé en fonction de vos besoins alimentaires”, a déclaré Arevalo. « Nous pouvons fournir tout ce que vous voulez. Nous pouvons également fournir des collations.

Pour Arevalo, l’élimination du sucre et des glucides de son alimentation a également éliminé le besoin des médicaments qu’il prenait auparavant pour le diabète de type 2 et l’hypertension artérielle.

“Je suis en rémission depuis un an”, a-t-il déclaré. « Les médecins ont emporté les médicaments. Je ne les prends plus. La seule chose que je prends, ce sont des vitamines.

Bell est chrétien et, en tant que tel, a déclaré qu’il souhaitait que son entreprise ait un impact sur le monde pour Jésus-Christ.

“Nous donnons beaucoup de nourriture à Lazarus House et venons de sponsoriser deux événements à Fox Valley Christian Action”, a-t-il déclaré. « À Java Joint, nous avons des études bibliques. J’ai une étude biblique qui se réunit là-bas tous les mardis matin.

AJ’s Keto Factory soutient quatre organisations caritatives locales : Fox Valley Christian Action, Hero’s Rest/Shalam Ministries, Lazarus House et Wayside Cross Ministries.

Les heures d’ouverture de l’usine Keto d’AJ sont de 7 h à 19 h du lundi au samedi. L’usine Keto d’AJ est fermée le dimanche.

Plus d’informations sur son site internet, ajsketofactory.com.