Ajoutez une touche de couleur à votre espace de travail à domicile avec le Smart Monitor M8 – Samsung Global Newsroom

L’ère des bureaux ternes et sans vie, avec des écrans noirs et des câbles disgracieux, est officiellement révolue. Comme les gens passent plus de temps à la maison, ils sont plus désireux de personnaliser leur bureau à domicile. Pour offrir aux utilisateurs une gamme d’options de personnalisation adaptées à tous les styles de vie, Samsung Electronics a ajouté quatre nouvelles couleurs à la gamme Smart Monitor M8 qui animent n’importe quel espace.

Les quatre couleurs — Blanc chaud, rose coucher de soleil, bleu lumière du jour et vert printemps — ont été inspirés par le thème “Shades of Nature”. Ces couleurs pastel douces peuvent améliorer votre humeur à la maison, que vous souhaitiez vous sentir calme et confortable ou pleinement énergisé.

Voulez-vous transformer votre bureau ennuyeux en un bureau avec des couleurs ludiques et des fonctionnalités innovantes ? Samsung suggère d’utiliser l’une des quatre couleurs du Smart Monitor M8 pour créer un « intérieur de bureau » personnalisé, un portemanteau de « bureau » et « d’intérieur ». Lisez la suite pour découvrir comment cette mise à niveau colorée peut rafraîchir votre espace de bureau avec style.

Revigorez votre bureau à domicile avec Spring Green

Après une longue journée de travail à distance, vous pouvez redonner vie à vos yeux avec le Smart Monitor M8 en Spring Green. En choisissant des fournitures de bureau dans différentes nuances de vert pastel, vous pouvez transformer votre espace en un sanctuaire ludique et d’inspiration botanique.

Le Smart Monitor M8 gère toutes vos tâches nécessaires sans avoir besoin d’un PC ou d’un ordinateur portable séparé, vous permettant de créer un bureau soigné et propre. Le Smart Monitor M8 vous permet de rechercher sur Internet, de consulter vos e-mails et d’accéder à Microsoft 3651 simplement en se connectant au Wi-Fi. De manière pratique, vous pouvez continuer votre travail en vous connectant à votre compte et en téléchargeant des fichiers directement sur le cloud. L’avantage le plus notable du Smart Monitor M8 est que vous pouvez accéder à distance à votre bureau de travail et rester aussi agile et productif que vous l’étiez au bureau.

La vidéoconférence tout en travaillant à domicile est désormais un jeu d’enfant, car le Smart Monitor M8 est livré avec une SlimFit Cam qui peut être facilement fixée ou détachée du moniteur à tout moment. De plus, le mode Eye Saver réduit la lumière bleue, le principal responsable de la fatigue oculaire, et Flicker Free garantit une expérience visuelle confortable en réduisant le scintillement de l’écran. Non seulement la conception et la couleur du Smart Monitor M8 minimisent la fatigue oculaire, mais l’écran lui-même aide à protéger votre vision et à améliorer l’efficacité du travail.

Profitez au maximum de vos loisirs avec Daylight Blue

Avec le Smart Monitor M8, vous pouvez décorer un espace dédié à vos loisirs préférés, accompagné de la couleur Daylight Blue. Améliorez votre chambre avec des souvenirs de voyage, des bibelots ou des articles de célébrités dans des tons de bleu complémentaires pour créer le bureau ultime qui exprime votre personnalité unique.

La connectivité de niveau supérieur du Smart Monitor M8 avec votre appareil mobile peut vous aider à regarder votre contenu préféré sur un écran plus grand. Connectez simplement votre smartphone au Smart Monitor en utilisant Tap View ou Screen Mirroring. D’un simple clic, vous pouvez être transporté instantanément dans un autre pays ou au concert de votre chanteur préféré, tout cela grâce au grand écran du moniteur et à la qualité d’image riche. Samsung DeX permet également le multitâche et transforme votre smartphone en pavé tactile. En utilisant deux écrans à la fois, vous pouvez suivre un cours de dessin en ligne ou regarder des vidéos de votre groupe de musique préféré sur un écran plus grand tout en utilisant votre téléphone comme téléphone.

La série Smart Monitor bénéficie également de l’intégration Apple AirPlay2, qui permet aux utilisateurs de visualiser facilement des films, de la musique et des photos enregistrés sur leurs smartphones ou ordinateurs portables sur grand écran.

Détendez-vous dans votre home cinéma avec un blanc chaud

Après une journée bien remplie, l’un des meilleurs moyens de se ressourcer et de se détendre consiste à diffuser vos films préférés dans un home cinéma. Pour une atmosphère chaleureuse, vous pouvez associer la couleur blanc chaud de votre moniteur à des accents de bois pour réchauffer votre espace et vous sentir à l’aise.

La conception à dos plat du Smart Monitor M8 avec une épaisseur de 11,4 mm utilise votre espace plus efficacement et conserve une esthétique minimaliste de type café — c’est donc l’endroit idéal pour profiter d’une gâterie sucrée tout en écoutant vos émissions préférées.

Vous pouvez créer votre home cinéma parfait en utilisant uniquement le Smart Monitor M8, car il offre une large gamme de services OTT2 comme Netflix, YouTube, Disney+ et Samsung TV Plus sur grand écran. Il n’y a pas non plus besoin d’un clavier ou d’une souris pour regarder un film — La télécommande du Samsung Smart Monitor vous permet d’utiliser les boutons haut, bas, gauche et droite de la télécommande pour contrôler le curseur de la souris depuis votre canapé ou votre lit.

Parmi les autres caractéristiques qui rendent l’expérience visuelle encore plus satisfaisante, citons la résolution UHD de l’appareil, la prise en charge HDR10+, les haut-parleurs stéréo 2,2 canaux et Adaptive Sound+, qui analyse automatiquement l’environnement du moniteur pour optimiser sa qualité sonore. Êtes-vous inquiet pour votre posture lorsque vous regardez la télévision ? Le Smart Monitor M8 comprend un support réglable en hauteur (HAS) et une fonctionnalité d’inclinaison, permettant aux utilisateurs de trouver la position idéale pour regarder en rafale.

Célébrez le printemps avec Sunset Pink

Pour les fans de fleurs, le Smart Monitor M8 en Sunset Pink vous transporte instantanément dans un festival de fleurs de cerisier en pleine floraison. L’ajout d’un vase blanc de belles fleurs à votre bureau crée une atmosphère lumineuse et optimiste parfaite pour n’importe quelle maison.

Si vous êtes inspiré par le parfum floral et que vous avez envie d’une chanson pour le printemps, le Smart Monitor M8 est une solution parfaite. Même si votre moniteur est éteint, vous pouvez toujours jouer une chanson parfaite pour le printemps en parlant à Bixby. Le microphone intégré du Smart Monitor M8 vous permet de gérer votre appareil uniquement avec votre voix, afin que vous puissiez vous concentrer sur vos passe-temps, comme l’écriture ou le dessin, au lieu d’utiliser un clavier ou une souris.

Le Samsung Smart Monitor M8 complète votre vie quotidienne et votre style personnel pour rendre votre espace plus coloré. Quelle que soit votre routine quotidienne, vous pouvez utiliser les options de couleurs étendues du Smart Monitor M8 pour personnaliser votre espace et exprimer votre individualité. Des passe-temps au home cinéma, le Smart Monitor M8 peut transformer votre bureau ennuyeux en un intérieur de bureau dynamique, parfait pour ajouter une touche de couleur à n’importe quel espace.

1 Un compte Microsoft 365 est requis

2 La disponibilité du service peut varier selon la région.