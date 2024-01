Ajoutez un peu d’impact à votre exercice pour maintenir la solidité des os vieillissants

Dernières nouvelles sur la santé des personnes âgées

Par Ernie Mundell, journaliste du HealthDay

MERCREDI 17 janvier 2024

Selon de nouvelles recherches, exercer une petite pression sur vos os pendant l’exercice ou les activités quotidiennes pourrait se révéler payant en renforçant les os à mesure que vous vieillissez.

L’étude s’est concentrée sur une partie cruciale de l’anatomie de l’articulation de la hanche, appelée col fémoral.

Des chercheurs finlandais ont découvert que les personnes en grande partie sédentaires âgées de 70 à 85 ans maintenaient ou gagnaient en solidité osseuse au niveau du col fémoral après un programme d’exercice d’un an.

La clé était l’intensité et « l’impact » de l’activité physique. Par exemple, les personnes qui couraient ou marchaient rapidement en ont bénéficié bien plus que celles qui marchaient à un rythme normal.

Même entre 70 et 80 ans, il est facile d’ajouter ce type d’activité à votre routine quotidienne, a déclaré Tuuli Suominen, co-auteur de l’étude.

“Il est possible d’incorporer des activités plus intenses dans votre vie quotidienne sous forme de petites séances, comme des marches rapides et des montées d’escaliers”, a déclaré Suominen, chercheur postdoctoral à l’Université de Jyväskylä en Finlande. “Des impacts semblables à des sauts peuvent également être obtenus sans sauter réellement en vous levant d’abord sur la pointe des pieds, puis en descendant sur vos talons.”

Comme l’activité physique tend à diminuer avec l’âge, la densité et l’intégrité osseuses diminuent également. Cette détérioration peut-elle être stoppée ou ralentie ?

Pour le savoir, les chercheurs ont demandé à 299 hommes et femmes âgés de 70 ans et plus, en grande partie sédentaires, de participer à un programme d’un an axé sur l’entraînement de la force musculaire, de l’endurance, de l’équilibre et de la flexibilité.

Le programme a commencé facilement et a progressé vers des activités plus intenses, et la quantité et l’intensité de l’activité physique ont été suivies avant et après six mois d’entraînement.

L’équipe finlandaise a également utilisé une technologie de pointe à rayons X pour suivre la densité osseuse et les propriétés structurelles du col fémoral de l’articulation de la hanche.

“Une activité physique quotidienne plus modérée et de haute intensité était liée à un moindre déclin de la densité minérale osseuse” dans le col fémoral, a rapporté l’équipe dans le numéro de janvier de la revue. Os.

“Même de courtes périodes d’activité peuvent être significatives pour le squelette, c’est pourquoi nous avons également examiné le mouvement en termes de nombre et d’intensité des impacts individuels”, a expliqué Tiina Savikangas, co-auteur de l’étude, dans un communiqué de presse de l’université.

“Par exemple, la marche et la course provoquent des impacts d’intensités différentes”, a déclaré Savikanga, qui est également chercheur postdoctoral à l’université. “Nous avons constaté que des impacts comparables à une marche au moins rapide étaient associés à une meilleure préservation de la densité minérale osseuse. »







