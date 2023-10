Ajoutez un iMac M1 à votre bureau pour moins de 950 $

Alors que la plupart des gens ont tendance à se concentrer sur les ordinateurs portables Apple comme le MacBook Air et le MacBook Pro, Apple fabrique également d’excellents ordinateurs de bureau, surtout si vous recherchez une solution tout-en-un qui vous facilite un peu la vie. Bien sûr, tout comme les MacBook, leurs ordinateurs de bureau iMac ont un prix, mais heureusement, il y a une vente solide sur un iMac à boîte ouverte. pour seulement 936 $ à Woot. C’est plutôt bien, étant donné que cette configuration particulière coûterait près de 1 700 $ neuve.

Cet iMac ouvert est la dernière version de 24 pouces avec un magnifique écran Retina avec une résolution de 4,5K et une luminosité maximale de 500 nits. Il dispose également d’une gamme de couleurs étendue P3, ce qui est idéal si vous effectuez beaucoup de travail photographique.

En plus de cela, cet iMac 2021 est livré avec la puce M1 d’Apple, qui est actuellement l’une des plus puissantes du marché, et est livré avec un processeur à 8 cœurs, un GPU à 8 cœurs et 8 Go de RAM intégrée, ce qui est idéal pour le travail graphique. et les activités quotidiennes. Un SSD de 512 Go offre également beaucoup d’espace de stockage.

Si vous participez à de nombreuses réunions Zoom, une webcam 1080p est intégrée et le réseau de trois microphones permet d’être entendu de manière parfaitement claire. Il existe également le Wi-Fi 6 qui vous aidera à maintenir une connexion solide.

Enfin, bien que cet iMac soit en boîte ouverte, ce qui signifie généralement qu’il vous manque peut-être certains périphériques, vous obtiendrez un clavier et une souris Apple remis à neuf avec cet iMac afin que vous n’ayez pas à dépenser plus pour ceux-ci.