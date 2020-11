Ajoutez Starzplay à Amazon Prime Video pour 99p ce vendredi noir

Ce vendredi noir, Amazon Prime Video propose Starzplay pour seulement 0,99 £ par mois pendant trois mois, en baisse par rapport à son prix habituel de 4,99 £ par mois. Comme il s’agit d’une chaîne supplémentaire sur Amazon, elle n’est disponible que pour les abonnés d’Amazon Prime Video. Vous pouvez consulter l’offre Starzplay ici.

Starzplay est l’équivalent en streaming de la chaîne câblée américaine Starz et comprend un mélange d’émissions originales acclamées par la critique et de films à succès hollywoodiens. Au moment de la rédaction de cet article, les points forts de la chaîne incluent Veronica Mars, Sicario, la série Hunger Games, Doom Patrol, Dirty Dancing, Pennyworth et Castle Rock.

Une fois la promotion de trois mois terminée, le prix reviendra à 4,99 £ par mois. Cependant, les utilisateurs peuvent annuler leur abonnement à tout moment.

Si vous n’avez jamais entendu parler des chaînes Amazon auparavant, ce sont essentiellement des abonnements de streaming supplémentaires que vous pouvez ajouter en plus de votre compte Prime Video, avec un mélange de contenu en direct et de rattrapage tiré des chaînes de télévision, des studios de cinéma et même plates-formes de streaming rivales. Vous pouvez en savoir plus dans notre article explicatif et découvrir d’autres avantages sur le site Web d’Amazon.

Il existe également un moyen de regarder la version américaine de Starz en dehors du Royaume-Uni, mais cela coûte 8,99 $ par mois, plus les coûts que vous avez pour votre VPN pour ouvrir un compte et accéder au site Web géo-bloqué. Par conséquent, à condition que Starzplay ait tout ce que vous voulez regarder, cette offre Black Friday offre un meilleur rapport qualité-prix.

Si vous n’avez pas Amazon Prime Video, vous pouvez vous y abonner en tant qu’abonnement indépendant au cinéma et à la télévision pour 5,99 £ par mois. Vous pouvez également vous inscrire à la version complète d’Amazon Prime pour 7,99 £ par mois / 79,99 £ par an, ce qui vous donne également accès à la livraison le lendemain, à Prime Music, aux livres électroniques et aux ventes Prime Day – les étudiants peuvent également obtenir Prime gratuitement . Inscrivez-vous sur le site Web d’Amazon.

Vous pouvez consulter d’autres offres disponibles cette semaine via notre tour d’horizon technologique du Black Friday. Vous pouvez également consulter les meilleures émissions de télévision et films sur Amazon Prime Video dès maintenant.