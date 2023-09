Ajoutez de l’ambiance à votre maison avec les lumières intelligentes Philips reconditionnées en usine

Si vous recherchez un moyen simple et abordable de changer l’ambiance d’une pièce, opter pour un éclairage intelligent est un excellent point de départ. Ils vous permettent de transformer l’atmosphère instantanément et vous pouvez désormais vous approvisionner à moindre coût. Woot propose actuellement une sélection de lampes intelligentes Philips Hue reconditionnées en usine que vous pouvez obtenir à un prix très réduit par rapport au prix catalogue, avec options à partir de seulement 15 $. Cette vente se déroule jusqu’au 10 septembre, mais Woot dispose généralement d’un approvisionnement limité, il y a donc de fortes chances que les articles commencent à se vendre avant cette date. Nous vous recommandons de passer votre commande le plus tôt possible si vous ne voulez pas manquer ces économies.

Construire un système Philips Hue complet n’est pas bon marché, mais c’est pourquoi il est formidable de profiter des offres. Pour l’éclairage de tous les jours, vous aurez envie de consulter le Philips Hue Kit de démarrage A19 en deux packs pour 43 $. Les ampoules ne changent pas de couleur, mais ce kit vous fournit deux ampoules Bluetooth A19, ainsi que le hub Hue Bridge nécessaire, qui fonctionnera avec les ampoules et le reste de la gamme Philips Hue et vous donnera le contrôle de votre expérience d’éclairage par commande vocale de l’application. Et si vous préférez un éclairage couleur, vous pouvez vous procurer ceci pack de quatre ampoules intelligentes A19, qui propose 16 millions de couleurs différentes, pour 140 $. UN Centre de teinte n’est ni requis ni inclus, mais il vous permet de profiter pleinement de leurs fonctionnalités intelligentes et vous pouvez le récupérer séparément pour seulement 32 $.

Ou si vous cherchez à ajouter un éclairage ambiant supplémentaire à votre maison, vous pouvez vous procurer ceci kit de base pour bande lumineuse Bluetooth de six pieds. Il est flexible, ce qui facilite son installation sous les meubles ou les comptoirs avec le ruban adhésif inclus, et prend en charge 16 millions de couleurs différentes que vous pouvez ajuster à l’aide de l’application compagnon ou via un haut-parleur intelligent. Vous pouvez vous procurer le kit de base pour 44 $, et vous pouvez vous procurer un extension de trois pieds pour seulement 15 $.

D’autres options incluent le Philips Hue Play kit de base pour barre lumineuse en deux paquets pour 80 $, un Projecteur d’extérieur Hue Ludere pour 47 $, ainsi que diverses autres ampoules, bandes lumineuses et lumières extérieures selon vos besoins. Achetez le toute la sélection de vente afin que vous puissiez personnaliser votre espace à moindre coût.