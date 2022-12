Ajoutez de la joie, pas des livres, avec des esprits de vacances

Mangez et buvez avec modération – et profitez des vacances

Nous savons tous qu’il est plus facile d’éviter de prendre du poids que d’en perdre. “Tomber pendant les vacances sape votre confiance et votre programme de perte de poids”, déclare Musante. “Beaucoup de gens me disent que c’était leur chute, et ils ont attendu beaucoup plus tard dans l’année pour se remettre.” “N’approchez pas les vacances en pensant que vous allez perdre du poids”, déclare Vasconcellos. “Vous vous préparerez à l’échec et vous ne pourrez pas apprécier la nourriture sans vous sentir coupable. Il y a tellement d’aliments spéciaux. Choisissez et choisissez.”