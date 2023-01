Ajoutez ces 7 habitudes quotidiennes à votre routine pour un boost de bonheur

Le bonheur est à votre portée. Être intentionnel à propos de notre bien-être mental semble difficile, mais c’est en fait assez simple. C’est aussi simple que de se faire rire et d’écouter son corps. Nourrir votre santé mentale vous aidera à vous connecter plus profondément avec les autres, à réduire l’anxiété et à renforcer votre confiance. Il n’y a pas d’inconvénients.

Vous n’avez même pas besoin de dépenser des milliers de dollars pour apporter de simples améliorations à votre santé mentale ; quelques changements d’habitudes peuvent donner de grands résultats. Essayez d’ajouter ces sept stratégies à votre vie pour vous donner un coup de pouce de bonheur.

Découvrez également comment soulager naturellement l’anxiété sans médicament et des conseils pour améliorer votre santé mentale sans thérapie.

De simples habitudes de santé mentale à commencer dès aujourd’hui

Faire de la relaxation une routine

Très peu de choses dans la vie sont promises, mais des moments sans stress sont malheureusement garantis. Il y aura des moments où vous vous sentirez dépassé ou stressé. Cependant, vous pouvez contrôler la façon dont vous réagissez à la souche. La mise en œuvre de techniques de relaxation dans votre routine quotidienne peut vous aider à gérer le stress.

La méditation est un moyen populaire pour se détendre car cela peut aider atteindre un état de calme, diminuer le stress et améliorer votre humeur. Certaines personnes utilisent même musique pour les guider à travers leurs séances de méditation. Si la méditation n’est pas votre truc, respiration profonde, lire ou prendre un bain moussant sont également des techniques de relaxation appréciées. Peu importe comment vous choisissez de vous détendre, faites-en une habitude.

Pratiquer la gratitude

Inclure la gratitude dans votre vie est un moyen de créer une vision positive de votre vie. Plus que cela, il a des avantages tangibles pour votre santé mentale, y compris réduire le stressdiminuant symptômes de dépression et booster votre humeur.

La gratitude est un concept simple, mais parfois difficile à suivre. En 2023, prenez le temps de l’introspection et partagez votre gratitude avec les personnes qui vous entourent. Si vous aimez tenir un journal, écrivez régulièrement une liste de choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant.

Catherine Delahaye/Getty Images



Valoriser l’interaction sociale

Partager notre temps avec les autres est parfois juste ce dont nous avons besoin pour remonter le moral ou changer notre point de vue sur les choses. En consacrant du temps à vos amis et à votre famille, vous diminuerez sentiments de solitude et assurez-vous d’avoir un système de soutien émotionnel à portée de main. Si vous ne pouvez pas vous rencontrer régulièrement en personne, les SMS et les appels zoom sont tous des moyens significatifs de se connecter avec les autres sans se voir.

L’autre côté de la valorisation de l’interaction sociale est de savoir quand vous en avez assez. Les limites sont un élément essentiel de la santé mentale qui vous aident à ne pas vous pousser trop loin. Sentez-vous le pouvoir de dire non ou de modifier vos projets lorsque votre corps vous le demande.

Prenez soin de votre santé physique

La santé mentale est directement liée à la santé physique – l’une ne peut s’épanouir sans l’autre. Les trois principaux domaines à cibler pour 2023 sont le sommeil, la nutrition et l’exercice.

Creusons dans chaque zone cible:

Sommeil : L’état de votre santé mentale est influencé par le sommeil que tu as . Si vous ne le faites pas dormir suffisamment , votre cerveau n’a pas la chance de se reposer et de récupérer. La privation de sommeil rend plus difficile la régulation de vos émotions et faire face au stress , ce qui peut amplifier les symptômes de maladies mentales existantes. Donner la priorité à votre sommeil est un moyen simple de valoriser votre santé mentale.

: L’état de votre santé mentale est influencé par . Si vous ne le faites pas , votre cerveau n’a pas la chance de se reposer et de récupérer. La privation de sommeil rend plus difficile la régulation de vos émotions et , ce qui peut amplifier les symptômes de maladies mentales existantes. Donner la priorité à votre sommeil est un moyen simple de valoriser votre santé mentale. Alimentation et hydratation : Donner à votre corps les nutriments et l’hydratation dont il a besoin pour fonctionner est un autre élément essentiel de la santé mentale. En plus de manger des repas bien équilibrés, essayez d’ajouter des aliments à votre régime qui stimule le bonheur . Et assurez-vous de boire suffisamment d’eau; l’hydratation est liée à diminution du risque d’anxiété et de dépression.

: Donner à votre corps les nutriments et l’hydratation dont il a besoin pour fonctionner est un autre élément essentiel de la santé mentale. En plus de manger des repas bien équilibrés, essayez d’ajouter des aliments à votre . Et assurez-vous de boire suffisamment d’eau; l’hydratation est liée à diminution du risque d’anxiété et de dépression. Exercer: Être actif est une autre façon d’améliorer votre humeur et vous faire sentir bien . Ajouter de l’exercice à votre routine vous donne une chance de créer des liens avec les autres, réduire l’anxiété et booster votre confiance. Il n’est pas nécessaire qu’il s’agisse de soulever des objets lourds ou d’entraînements intenses ; des promenades à pied ou à vélo régulières peuvent également améliorer votre santé mentale.

Surveillez votre consommation de médias sociaux

Nos téléphones sont nos bouées de sauvetage. La plupart du temps, ils sont à nos côtés, nous permettant de rester connectés au monde extérieur par le biais d’appels, de SMS et des réseaux sociaux. Les heures passées à parcourir les réseaux sociaux, à nous comparer à l’instantané de la perfection que les gens publient, peuvent sérieusement affecter notre image de soi et ternir notre santé mentale. L’utilisation constante des médias sociaux a été liée à aggravation des symptômes d’anxiété et de dépression, sentiment d’inadéquation et mauvaises habitudes de sommeil.

Vous pouvez utiliser les médias sociaux d’une manière qui n’épuise pas votre santé mentale. Utilisez ces tactiques pour faire les réseaux sociaux travaillent pour vous:

Limitez le temps que vous pouvez passer sur les réseaux sociaux.

Ne commencez pas ou ne finissez pas votre journée avec les médias sociaux.

Utilisez le temps que vous passiez sur les réseaux sociaux pour faire quelque chose qui vous apporte de la joie ou de la détente.

Journalisez vos sentiments

Le journal est un outil puissant faire face aux troubles de santé mentale en travaillant sur les émotions et en canalisant les pensées. Une étude de 2018 a révélé que la journalisation pour 15 minutes par jour considérablement réduites le stress et les sentiments d’anxiété. D’autres recherches l’ont lié à l’aide au travail à travers Symptômes du SSPT ou alors une dépression.

Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise façon de tenir un journal. Beaucoup de gens tiennent un journal quotidiennement. D’autres ne peuvent tenir un journal que lorsqu’ils sont stressés ou ont besoin de travailler sur quelque chose. Peu importe comment vous l’utilisez, la journalisation est un moyen de suivre vos progrès et votre croissance tout au long de l’année.

Westend61/Getty Images



Faites-vous rire

Parfois, le rire est le meilleur remède. Lorsque vous vous sentez stressé ou déprimé, faites des choses qui vous feront rire réduire l’anxiété et le stress. Regardez votre émission de télévision ou votre film préféré pour booster votre humeur. Ou trouvez la source en vous-même. Chantez pendant que vous êtes sous la douche ou dansez pendant que vous nettoyez votre maison. La danse réduit le stress l’hormone cortisol dans le corps.

Améliorer votre santé mentale est un voyage; cela ne se fait pas du jour au lendemain. Vous pouvez apporter des modifications durables à votre bien-être en ajoutant intentionnellement des habitudes à votre routine.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.